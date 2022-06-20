«Будем использовать»: у Зеленского объяснили, зачем Украине Невзоров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Для Украины важно иметь такого союзника, как ругающий российскую власть и покинувший родную страну российский журналист Александр Невзоров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью интернет-изданию «Левый берег» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

У него спросили, получил ли украинское гражданство Невзоров.

«Я не знаю, закончены ли все процедуры. Там же много процедур для того, чтобы человек стал гражданином. Процедуры продолжаются, позицию президента вы слышали, я ее поддерживаю, могу сказать почему. Невзоров в последнее время очень раздражает нынешнюю российскую власть, потому что говорит правду о ней, о преступлениях россиян в Украине. Его голос слышат миллионы россиян, и нам важно, что он разрушает нарративы российской пропаганды. Этим он полезен Украине. Проще говоря, это медийное оружие», – сказал Ермак.

По его словам, Киев не ведет переговоры с олигархом и совладельцем «Альфа Банка» Михаилом Фридманом, также захотевшем стать гражданином Украины.

«Что касается возможности использования людей, имеющих влияние на российское общество, действительно продемонстрировавших, что они занимают антикремлевскую позицию относительно войны в Украине – таких людей следует использовать как медийное оружие. Только в этом контексте», – отметил чиновник.

При этом он говорит, что нужно искать разные варианты, каким образом сегодня использовать такого рода публику.

«Конечно, если есть сомнения или даже подозрения относительно конкретного человека, нужно проводить дополнительные проверки или вообще о гражданстве на определенном этапе речь не может, а человек должен доказать свою пользу нашей победе, полной лояльности к Украине, нашим принципам и образу жизни», – подчеркнул глава офиса президента.

Также он уточнил, что блогер Юрий Дудь не обращался за украинским гражданством.