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Ночь на границе Приднестровья и Украины прошла напряженно. Со стороны Украины было заметно передвижение военных. В районе Первомайска ярко светил прожектор.

Параллельно разворачивалась истерика в украинских пабликах. Там было создано несколько десятков новых каналов о нападении на ПМР. Пользователей призывали закидывать агрессивными сообщениями приднестровские ресурсы. Все это напоминало классическую операцию ЦИПСО.

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Минобороны России вчера дважды выступало с заявлениями об эскалации ситуации со стороны Украины. Второе заявление появилось ближе к полуночи. Военное ведомство сообщало не только о скоплении личного состава и техники, но и о беспрецедентном наращивании полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР. Российская армия пообещала дать пропорциональный ответ.

В итоге ночь прошла спокойно, хотя Украина технику и войска не отвела. Наоборот, возле пункта пропуска Паланка – Маяки появились новые танки. Военные роют окопы на украинской стороне.

В итоге паника наблюдалась только в Молдове. Там провластные каналы нагнетали ликование по поводу предстоящего нападения Украины. Обычные молдаване этому совсем не обрадовались. С утра на границе Молдовы и Румынии десятки автомобилей стоят часами в очереди, чтобы уехать из страны.

Между тем на пропускных пунктах со стороны Приднестровья все штатно, а в самой республике празднуют… победу своей футбольной команды «Шериф» над сербским клубом «Партизан», что позволит команде выйти в 1/8 финала Лиги конференций.

«Спасибо, «Шериф»! Оправдали надежды своего 12 игрока. С победой нас всех! Тирасполь в игре», – написал в своем ТГ-канале президент ПМР Вадим Красносельский.

А на другом берегу Днестра его коллега Майя Санду продолжала нагнетать тревожные ощущения своих сограждан.

«Молдова будет жить в мире, рядом с победившей Украиной, в семье свободных европейских стран. Слава Україні!», – написала она в американской соцсети.

«Победа Украины означает победу Молдовы», – поддакивает ей экс-министр и генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну.

Население попытался успокоить только молдавский сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Александр Фленкя. Он заверил, что в зоне безопасности Приднестровья нет военных инцидентов.

«Инциденты, которые иногда регистрируются в зоне безопасности, не носят военного характера. Политические представители Кишинева и Тирасполя по переговорам даже в условиях нынешней ситуации на Украине встречаются», — заявил Флекня.

Судя по всему Украина после публичного разоблачения своего плана устроить провокацию на границе, сымитировав нападение российских военных вынашивает другой план. Теперь ставка делается на дестабилизацию в самой Молдове. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявил основатель подконтрольной СБУ нацистской группировки С14 Евгений Карась.

«Они готовятся к государственному перевороту в Молдове, чтоб Украина была на 90% окружена российскими режимами. Мне кажется, это приведет к освобождению Приднестровья. Там наконец будет украинский флаг. Тамошняя группировка войск называется большой обменный фонд. А еще там есть очень классный военный склад Колбасная. Там очень много снарядов. Я уверен, там очень быстро будут развиваться события. В Приднестровье все очень вкусно и сладко, там все простреливается очень быстро. Если они попытаются сделать госпереворот, и Молдова обратится к Украине за помощью, то летом будем нюхать абрикосы в Приднестровье», – сказал Карась.

Молдавские власти очень стараются разозлить значительную часть своего населения, которая испытывает симпатии к России. Провластная партия, имеющая большинство в парламенте, внесла «Декларацию относительно агрессии РФ Федерации против Украины», в которой потребовала от России «немедленно вывести войска».

Ночью неизвестные облили красной краской Российский Центр культуры и науки в Кишиневе. Сотрудники РЦНК рассказали, что это не первый акт вандализма. Недавно «активисты» сорвали российский флаг и топтали его. Вандала установили, но не наказали.

В это время сотрудники пограничной полиции Молдовы возлагали цветы к украинскому посольству. Утром туда же подтянулись молдавские политики и западные дипломаты.

Молдавская оппозиция пытается бить тревогу в ОБСЕ. Социалист Василий Боля намерен поднять на парламентской ассамблее в Вене вопрос о том, что о провокация ВСУ в Приднестровье станет нападением на Молдову.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что Украина пока не решится на нападение.

«Украинская интервенция в Приднестровье пока все-таки остается теоретической угрозой. Неожиданный удар ВСУ против Тирасполя и Колбасной с одной стороны продемонстрирует, что конфликт расползается по Европе, а с другой стороны окажется важным и нужным аргументом для Москвы, обосновывающей начало СВО год назад. Западное определение СВО, как «немотивированная агрессия», потеряет свою актуальность», – написал Суздальцев.