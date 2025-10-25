«Будем увеличивать военное давление на Путина» – Лондон обещает поддержку Бандерштадту
Помимо передачи 5 тысяч многоцелевых ракет для ПВО, а также «дальнобойных возможностей», Лондон с союзниками продолжает подготовку «многонациональных сил» для ввода вооружённого контингента на территорию Украины.
Об этом на конференции лидеров «коалиции желающих» в Лондоне заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он объявил о согласовании плана до конца года, согласно которому, будет делаться всё, чтобы «российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков» и были разморожены российские активы для передачи Украине. Также британец третьим пунктом сообщил о поставках вооружений.
«Мы должны увеличить и укрепить ПВО Украины, чтобы защищать инфраструктуру. Мы объявляем об увеличении программы в Британии для того, чтобы предоставить Украине 5 тысяч новых ракет многоцелевого назначения. И это укрепляет ПВО Украины на зиму.
Четвёртое. Также мы будем увеличивать военное давление на Путина, таким образом, мы будем передавать дальнобойные возможности», – вещал Стармер.
В заключении британец пообещал «продолжать работу по гарантиям безопасности, включая также многонациональные силы на Украине для того, чтобы обеспечить устойчивый долгосрочный мир на Украине».
«Потому что будущее Украины – это и наше будущее. То, что будет происходить в следующие месяцы – это ключевое время для безопасности не только Украины, но и для наших партнёров, союзников и для Британии», – бесновался Стармер.
