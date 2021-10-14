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14.10.2021 18:20 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Сюжет дня, экстремизм
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«Будет майдан!» – Зюганов устроил политическую диверсию в Госдуме и разозлил Володина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который воздерживался от критики итогов выборов, пока места председателей комитетов...

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который воздерживался от критики итогов выборов, пока места председателей комитетов Госдумы РФ не были распределены, сейчас, когда «Единая Россия», поступившись своими правами, выделила коммунистам 5 должностей, дал полную волю своему красноречию.

Сегодня в Госдуме он заявил, что коммунисты взяли столько же голосов, сколько единороссы, и обвинил российских силовиков в подготовке майдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не проводили в Москве митинги. Если бы проводили, Кашин собрал бы туда 20 тыс. человек… Мы не нарушаем закона. Мы законопослушные люди. Пусть силовики занимаются своим делом и не продолжают этот разбой.

Хочу, чтобы все, кто говорит о конституционном большинстве, не забывали следующую арифметику. Если взять в целом результаты голосования, в Москве 30 на 30%, если отбросить дистант. На Дальнем Востоке и в Якутии, примерно, та же картина, даже 31% на 35%.

С этим придется считаться – никакая полиция и прокуратура не поможет! В Москве за нас голосовало на 500 тыс больше, почти миллион. Их всех не пересажают и не профилактируют! Приведите в порядок силовые ведомства! Потому что они готовят большой майдан в центре Москвы. Мы этого не допустим!», – заявил Зюганов.

Это настолько возмутило «Единую Россию», что они поменяли выступающего. Слово взял лидер фракции Владимир Васильев, в прошлом силовик.

«Если майдан будет – вас не будет… коммунистов. Давайте уважать правоохранительные органы. Вы за кого и с кем?», – спросил он напрямую.

Не выдержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если в Саха-Якутии вы победили, «Единая Россия» это признает. И «Справедливая Россия» признает, потому что там сильный кандидат шел. Если победил Казанков в Марий Эл, и вы победили в целом по республике, «Единая Россия» это признает. Если кандидат от КПРФ победил в Коми, «Единая Россия» это признает. А почему вы не признаете победу «Единой России» в других регионах. Нельзя так! Иначе мы тоже не будем признавать», – пригрозил Володин.

Он призвал депутатов-единороссов не позволять коммунистам публично оспаривать итоги выборов.

«Вы домолчитесь. Там, где победили, – защищайте победу. Где депутаты от Москвы? Что молчите? Вас избрал народ. Есть решение ЦИК. Есть претензии – идите в суд. Давайте прекратим споры. Это все разрушает доверие к власти», – призвал Володин.

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