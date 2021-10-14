«Будет майдан!» – Зюганов устроил политическую диверсию в Госдуме и разозлил Володина

14.10.2021 18:20 (Мск), Москва, Елена Острякова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который воздерживался от критики итогов выборов, пока места председателей комитетов Госдумы РФ не были распределены, сейчас, когда «Единая Россия», поступившись своими правами, выделила коммунистам 5 должностей, дал полную волю своему красноречию.

Сегодня в Госдуме он заявил, что коммунисты взяли столько же голосов, сколько единороссы, и обвинил российских силовиков в подготовке майдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не проводили в Москве митинги. Если бы проводили, Кашин собрал бы туда 20 тыс. человек… Мы не нарушаем закона. Мы законопослушные люди. Пусть силовики занимаются своим делом и не продолжают этот разбой. Хочу, чтобы все, кто говорит о конституционном большинстве, не забывали следующую арифметику. Если взять в целом результаты голосования, в Москве 30 на 30%, если отбросить дистант. На Дальнем Востоке и в Якутии, примерно, та же картина, даже 31% на 35%. С этим придется считаться – никакая полиция и прокуратура не поможет! В Москве за нас голосовало на 500 тыс больше, почти миллион. Их всех не пересажают и не профилактируют! Приведите в порядок силовые ведомства! Потому что они готовят большой майдан в центре Москвы. Мы этого не допустим!», – заявил Зюганов.

Это настолько возмутило «Единую Россию», что они поменяли выступающего. Слово взял лидер фракции Владимир Васильев, в прошлом силовик.

«Если майдан будет – вас не будет… коммунистов. Давайте уважать правоохранительные органы. Вы за кого и с кем?», – спросил он напрямую.

Не выдержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если в Саха-Якутии вы победили, «Единая Россия» это признает. И «Справедливая Россия» признает, потому что там сильный кандидат шел. Если победил Казанков в Марий Эл, и вы победили в целом по республике, «Единая Россия» это признает. Если кандидат от КПРФ победил в Коми, «Единая Россия» это признает. А почему вы не признаете победу «Единой России» в других регионах. Нельзя так! Иначе мы тоже не будем признавать», – пригрозил Володин.

Он призвал депутатов-единороссов не позволять коммунистам публично оспаривать итоги выборов.

«Вы домолчитесь. Там, где победили, – защищайте победу. Где депутаты от Москвы? Что молчите? Вас избрал народ. Есть решение ЦИК. Есть претензии – идите в суд. Давайте прекратим споры. Это все разрушает доверие к власти», – призвал Володин.