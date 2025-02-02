Будет очень непросто дойти даже до Днепра – Ширяев
Отступающие ВСУ успевают отстраивать в тылу всё новые и новые линии обороны. Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отступление украинской армии плановое, управляемое, и оно неспешное. И скорость отступления такова на сегодняшний день (в дальнейшем это может измениться), что, отступая, украинская армия всегда успевает в тылу себя построить следующую линию обороны.
И так это может быть бесконечно: прорвали первые две линии, а там еще, прорвали первые две линии, и так далее… И все это в городской застройке. А Донбасс чрезвычайно плотно застроен. Там очень много промзон», – сказал Ширяев.
«И каждый город для организации района обороны – серьезные оборонительные рубежи, которые прорвать очень тяжело.
Поэтому оперативный успех в наступлении на Днепр теоретически возможен, но это очень сложная задача – при тех темпах продвижения (которые многие считают недостаточными), которые есть. Так, как сейчас все дело идет, – его не будет никогда», – добавил эксперт.
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