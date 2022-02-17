«Будет страдать весь русский народ» – глава МИД Британии пригрозила трижды серьёзными санкциями

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Новости Украины

На сегодняшний день британские инструкторы уже натренировали 20 тысяч участников украинских вооружённых формирований.

Об этом на совместном с главой МИД Украины брифинге в Киеве заявила госсекретарь по иностранным делам и делам содружества наций Великобритании Лиз Трасс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень рада, что, несмотря на российскую агрессию против Украины, жизнь в Киеве продолжается, и я потрясена тем уровнем стойкости, который демонстрирует украинский народ и украинское правительство. Мы остаёмся на вашей стороне в защите страны и выборе вашего будущего. Мы даём вам оборонное вооружение и натренировали уже 20 тысяч украинских военных, и даём 88 миллионов фунтов стерлингов на поддержку энергетической независимости Украины. И сегодня хочу анонсировать следующий компонент нашей поддержки – увеличение, наращивание уровня финансовой поддержки до 100 миллионов евро. Также я рада, что сегодня мы запускаем трёхстороннее партнёрство с Украиной и Польшей, мы будем активировать наше сотрудничество по безопасности, санкционную политику, также работу по борьбе с дезинформацией. Сегодня Объединенное Королевство готово стоять плечом к плечу с нашими союзниками в Центрально-Восточной Европе», – заявила Трасс.

При этом, по её словам, опасность «вторжения РФ» для Украины не миновала, поскольку нет доказательств, что российские войска были отведены.

«Россия должна ещё раз задуматься над своими действиями. Несмотря на свои заявления, сейчас нет признаков того, что российские войска отводятся от границы, нет подтверждения того, что российские силы отводятся. И нужно, чтобы Россия отодвинулась от края пропасти. Россия должна перейти к дипломатии. На прошлой неделе я говорила с Сергеем Лавровым в Москве и донесла ему мощный месседж, что Россия должна уважать украинский суверенитет и перейти к содержательному диалогу. Если они не выберут этот путь, я чётко заявила, что Россия заплатит», – угрожала британский дипломат.

В противном случае она пообещала Москве санкции, как от своей страны, так и со стороны союзников Великобритании.

«Мы вместе с нашими союзниками готовы наложить на Россию серьёзную цену, будут наложены серьёзнейшие экономические санкции, скоординированные с нашими партнёрами. США сказали, что «Северный поток-2» не будет завершён, и Россия окажется под угрозой того, что она заплатит серьёзную цену, которую понесёт российский народ. Россия подтвердит свой международный статус страны-изгоя. Я также призвала Кремль перейти к дипломатическому пути решения конфликта», – заключила Лиз Трасс.