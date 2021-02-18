«Будут хлебать щи лаптями». Украинская дипломатия объявила дату распада России

18.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Через 15-20 лет России «придет конец», «газ и нефть обесценятся», а русские не успеют «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда» и

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, осталось недолго ждать развала РФ.

«На самом деле ее строили все, кроме тех, кто там живет, и даже Кремль, если порыться в исторических книгах, то мы узнаем, что его построили, на самом деле не московиты. Потому что то, что они построили, развалилось сразу. А строили его итальянские архитекторы, и именно потому он стоит до сих пор.

Если продолжить эту тему, то скажу вам откровенно, что анализ, который мы проводим относительно перспектив этой последней на северной части полушария империи, говорит, что ресурсы иссякают, нефть становится практически недоступной для добычи, потому что без западной технологии ее добывать становится невозможно. Газ исчерпывается, его добыча уменьшается, экспорт уменьшается.

Если посмотреть на данные даже российского статистического управления, то мы видим, что за прошлый год показатели экспорта этих двух ключевых статей российского бюджета сократились существенно, в некоторых случаях до 40%. То есть я думаю, что вместо того, чтобы фантазировать на тему проекта «Украина» русским нужно было бы подумать, а что с ними будет через 10-15 лет. Потому что, когда мир переходит на инновационную экономику, некоторые продолжают хлебать щи лаптями.

И я думаю, что в этом самая большая трагедия России, что она не успеет сеть даже в последний вагон этого поезда, который уходит вперед. Я думаю, что мы поговорим о проектах немного позднее, но эти будут называться «Что же случится с Россией после распада». Вот это будет ключевой геополитический проект, которым займутся ведущие страны лет через 15-20», – заявил Огрызко.