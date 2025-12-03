Бунт олигархов в Киеве: Грызня не за прекращение войны, а доступ к кормушке

Максим Столяров.  
03.12.2025 11:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 863
 
Дзен, Колониальная демократия, Коррупция, Украина


Зеленский и его подельники разворовывали помощь Запада в масштабах, превышающих воровство американских подопечных в Афганистане.

Об этом на канале «Свободная пресса» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По моим оценкам, больше 100 миллиардов долларов заработала вся команда Зеленского. Они только зарубежной помощи получили 360 миллиардов долларов.

Стандартный процент «отката» в Афганистане считали 15-20%. То есть, украинцы «распилили» больше. Это только с зарубежной помощи», – сказал Царев.

Он уточнил, что было еще и воровство денег украинского бюджета. И оттеснённых от кормушки украинских олигархов это не устраивает.

«Фактически, сейчас произошёл бунт олигархов против Зеленского. Коломойский, который стоял за раскрытием схемы Миндича. Пинчук, Лёвочкин, Ахметов, Порошенко, Тимошенко. Они все сейчас хотят урвать свой кусок власти.

Они не за то, чтобы война прекращалась. Их и Зеленский как президент устраивает, и ситуация устраивает. Всех всё устраивает, просто хотят руководить сами, вместо Ермака», – подытожил экс-депутат.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить