Бунт олигархов в Киеве: Грызня не за прекращение войны, а доступ к кормушке

Зеленский и его подельники разворовывали помощь Запада в масштабах, превышающих воровство американских подопечных в Афганистане.

Об этом на канале «Свободная пресса» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стандартный процент «отката» в Афганистане считали 15-20%. То есть, украинцы «распилили» больше . Это только с зарубежной помощи», – сказал Царев.

«По моим оценкам , больше 100 миллиардов долларов заработала вся команда Зеленского . Они только зарубежной помощи получили 360 миллиардов долларов.

Он уточнил, что было еще и воровство денег украинского бюджета. И оттеснённых от кормушки украинских олигархов это не устраивает.

«Фактически, сейчас произошёл бунт олигархов против Зеленского. Коломойский, который стоял за раскрытием схемы Миндича. Пинчук, Лёвочкин, Ахметов, Порошенко, Тимошенко. Они все сейчас хотят урвать свой кусок власти.

Они не за то, чтобы война прекращалась. Их и Зеленский как президент устраивает, и ситуация устраивает. Всех всё устраивает, просто хотят руководить сами, вместо Ермака», – подытожил экс-депутат.