Буровая вышка «Черноморнефтегаза» продолжает гореть. Побережье Украины под угрозой

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Новости Украины

Буровая вышка ГУП «Черноморнефтегаз», обстрелянная украинскими военными, продолжает гореть. Высота вырывающегося на поверхность факела газоконденсата достигает 10 метров.

Об этом сообщил «ПолитНавигатору» компетентный источник.

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В районе подбитой буровой начался шторм. Катера отошли из зоны поисковой операции, семь работников газодобывающего предприятия остаются пропавшими без вести.

С буровых платформ Одесского и Голицынского месторождений эвакуирован весь персонал. Всего 219 человек. На остальных платформах, которые находятся дальше от украинского берега, добыча газа продолжается.

По оценке ведущего научного сотрудника лаборатории хемоэкологии ИНБЮМ РАН Сергея Алемова, от взрыва на вышке Одесского месторождения, в первую очередь, пострадает побережье Украины, а, в последствии, Румынии и Болгарии.

«Не нужно забывать, что есть вышки, которые расположены ближе к крымским берегам, и если повреждение будет на них в таком масштабе, то тогда будет затронуто, конечно, и крымское , – отметил Алемов в эфире НТС. – В случае сильного взрыва на вышке будет значительный гидроудар. Я сейчас не говорю о технических характеристиках, что может произойти на берегу и на самих платформах, а в море такой мощный гидроудар может погубить непосредственно ближайшее окружение гидробиоты и рыб, и значительное количество донных отложений могут быть разнесены на территории и, оседая, они могут привести к гибели организмов – ракообразных, моллюсков и донных водорослей».

Напомним, 2- июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Пострадал персонал малой платформы Одесского месторождения. Из 12 человек спасены 5, из них 3 госпитализированы в больницу «скорой помощи» Симферополя.