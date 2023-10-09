Бутусов мечтает о войне Израиля с Ираном
Обострение отношений между Израилем и Ираном в интересах Украины.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Бутусова, несмотря на то, что Россия сотрудничает с Ираном, Израиль не будет полностью разрывать с ней отношения.
«Я думаю, что Израиль не будет полностью разрывать отношения с Россией, Израиль выживает в своих тоже достаточно сложных условиях и Израиль ведет серьезную прокси-войну с Ираном, она фактически происходит в Ираке, в Сирии, в Секторе Газа, в Ливане. Эта война тоже нуждается в очень большом количестве ресурсов», – сказал эксперт.
«Мы видим, что Иран предоставляет мощную поддержку России, и в наших интересах, чтобы Израиль как можно сильнее тоже выбивал эти ресурсы у союзника России – Ирана», – заявил Бутусов.
Спасибо!
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