Бутусов мечтает о войне Израиля с Ираном

Анатолий Лапин.  
09.10.2023 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Израиль, Иран, Россия, Украина


Обострение отношений между Израилем и Ираном в интересах Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обострение отношений между Израилем и Ираном в интересах Украины. Об этом в эфире «Радио...

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По мнению Бутусова, несмотря на то, что Россия сотрудничает с Ираном, Израиль не будет полностью разрывать с ней отношения.

«Я думаю, что Израиль не будет полностью разрывать отношения с Россией, Израиль выживает в своих тоже достаточно сложных условиях и Израиль ведет серьезную прокси-войну с Ираном, она фактически происходит в Ираке, в Сирии, в Секторе Газа, в Ливане. Эта война тоже нуждается в очень большом количестве ресурсов», – сказал эксперт.

«Мы видим, что Иран предоставляет мощную поддержку России, и в наших интересах, чтобы Израиль как можно сильнее тоже выбивал эти ресурсы у союзника России – Ирана», – заявил Бутусов.

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