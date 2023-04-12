Была марионеткой, а за год стала подстилкой – дипломат витиевато о США и Украине

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Зависимость Украины от США за последний год радикально возросла. Теперь главная задача Киева – «выполнять обещания» американцам, чтобы не потерять военную поддержку и не остаться один на один с Россией.

Об этом в интервью львовскому пропагандисту Остапу Дроздову заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша задача – выстраивать многоканальное, скоординированное, многоуровневое взаимодействие с США. Очевидно, в пирамиде которого наверху американский народ, потом американский президент и далее уже все остальные направления. Потому ясно, что это – самое важное останется направление для нас внешнеполитической деятельности. И от того, как мы сможем говорить честно, откровенно, уверенно и выполнять наши обещания с нашими партнерами, зависит и поддержка в военном плане, и политическая поддержка, и финансовая. И давайте будем честными – влияние США на Украину очень серьезно выросло в последний год. В связи, конечно, с российской войной против Украины и той помощью, теми объемами, которые американцы нам предоставляют», – заявил Чалый.