Была марионеткой, а за год стала подстилкой – дипломат витиевато о США и Украине

Анатолий Лапин.  
12.04.2023 14:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина


Зависимость Украины от США за последний год радикально возросла. Теперь главная задача Киева – «выполнять обещания» американцам, чтобы не потерять военную поддержку и не остаться один на один с Россией.

Об этом в интервью львовскому пропагандисту Остапу Дроздову заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зависимость Украины от США за последний год радикально возросла. Теперь главная задача Киева –...

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«Наша задача – выстраивать многоканальное, скоординированное, многоуровневое взаимодействие с США. Очевидно, в пирамиде которого наверху американский народ, потом американский президент и далее уже все остальные направления.

Потому ясно, что это – самое важное останется направление для нас внешнеполитической деятельности. И от того, как мы сможем говорить честно, откровенно, уверенно и выполнять наши обещания с нашими партнерами, зависит и поддержка в военном плане, и политическая поддержка, и финансовая.

И давайте будем честными – влияние США на Украину очень серьезно выросло в последний год. В связи, конечно, с российской войной против Украины и той помощью, теми объемами, которые американцы нам предоставляют», – заявил Чалый.

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