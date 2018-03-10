10.03.2018, Киев, Михаил Рябов

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Бывшая пресс-секретутка Ющенко объявила себя НАТО-вской «ястребицей»

Украина получила статус «страны-аспиранта» при НАТО. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, бывшая пресс-секретарь Виктора Ющенко.

«И пока кое-кто кричит о «зраде зрадной» и «все пропало», президент, его команда и натовские ястребицы работают. Девушки, поздравляю вас с фантастической новостью, НАТО признало Украину страной – аспирантом», – объявила Геращенко.

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«Теперь, после включения Украины в группу стран-аспирантов НАТО, ожидаем получить статус страны-партнера с расширенными возможностями, что для стран – не членов НАТО – самый высокий уровень сотрудничества. Это важные тактические шаги. Но хочется сейчас видеть четкие требования и сигналы относительно получения ПДЧ, как и 10 лет назад в Бухаресте. Для этого и мы в Украине должны работать в поте лица», – вторит ей Анна Гопко, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам.