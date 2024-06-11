Бывший адвокат Надежды Савченко схлопотал 8,5 лет

Олег Кравцов.  
11.06.2024 14:34
  (Мск) , Москва
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Дзен, Иноагенты, Криминал, Россия


Бывший российский адвокат Илья Новиков, признанный в РФ иноагентом, заочно приговорен к 8,5 годам лишения свободы.

Соответствующее решение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Гагаринский районный суд Москвы.

Бывший российский адвокат Илья Новиков, признанный в РФ иноагентом, заочно приговорен к 8,5 годам...

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Новиков обвинялся по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

Судом предписано отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, он лишен права заниматься адвокатской деятельностью на срок 4 года. Срок будет исчисляется с момента экстрадиции Новикова на территорию РФ или его задержания.

Новиков неоднократно участвовал в резонансных делах, выступая защитником врагов России. Так он был адвокатом боевика батальона «Айдар» Надежды Савченко, получивший срок в России за убийство журналистов России, но попавшей в итоге под обмен. Кроме того, Новиков защищал в суде украинских военных моряков, которые пытались прорваться на катерах через Керченский пролив.

Выступал защитником по делу Фруде Берга, гражданина Норвегии, осужденного за шпионаж против России. В 2019 году присоединился к команду юристов экс-президента Порошенко. Поддерживал в суде так называемый Фонд борьбы с коррупцией Алексея навального, который был признан экстремистской организацией и ликвидирован.

С 2021 года Новиков проживает на Украине, откуда регулярно поливает грязью свою родную страну.

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