Бывший «азовец»: Мы движемся к военной катастрофе и обвалу фронта

Украина планомерно движется к военной катастрофе, которой станет падение Покровска.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов», участвовавший в «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы двигаемся к военной катастрофе, которая может случиться, и обвалу фронта, после взятия Покровска. Заставит она, возможно, пойти на переговоры? Если она заставит идти на переговоры, и очень неудобные переговоры, потому что явно требования будут значительно отличаться от Стамбульских, Зеленскому надо будет сбросить ответственность.

Тогда, возможно, «я иду на выборы как честный парень, а вы подписывайте соглашения, господин Стефанчук» или какой-то клоун, которого назначат в этом зеленом борделе. Возможно, под это в этом борделе двигают кровати с перестановкой Буданова, Умерова. Потому что ситуация крайняя», – заявил Мосийчук.