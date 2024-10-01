Бывший «азовец»: Мы движемся к военной катастрофе и обвалу фронта

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 12:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина планомерно движется к военной катастрофе, которой станет падение Покровска.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов», участвовавший в «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина планомерно движется к военной катастрофе, которой станет падение Покровска. Об этом в эфире...

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«Мы двигаемся к военной катастрофе, которая может случиться, и обвалу фронта, после взятия Покровска. Заставит она, возможно, пойти на переговоры? Если она заставит идти на переговоры, и очень неудобные переговоры, потому что явно требования будут значительно отличаться от Стамбульских, Зеленскому надо будет сбросить ответственность.

Тогда, возможно, «я иду на выборы как честный парень, а вы подписывайте соглашения, господин Стефанчук» или какой-то клоун, которого назначат в этом зеленом борделе. Возможно, под это в этом борделе двигают кровати с перестановкой Буданова, Умерова. Потому что ситуация крайняя», – заявил Мосийчук.

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