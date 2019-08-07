Бывший генпрокурор Украины хочет создать военный трибунал

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ликвидация военной прокуратуры недопустима, зато Украине нужен еще и военный трибунал, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины, юрист Святослав Пискун, комментируя заявление заместителя главы Офиса Президента о нецелесообразности существования военной прокуратуры.

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“Военная прокуратура нужна, и еще нужно создать военные трибуналы. Не может страна и воюющая, и не воюющая, пользоваться гражданскими и другими нормами закона, когда идет война. И судьи, рассматривающие гражданские дела не могут рассматривать дела о военных преступлениях. Они в этом не осведомлены, это должны делать специалисты. Ликвидируют военную прокуратуру – никто ничего не будет вести, расследовать”, – заявил Пискун.

По его мнению, гражданские прокуроры потерпят неудачу расследуя военные преступления. По мнению Пискуна, если передать военные преступления на расследование обычным прокурорам, то это приведет к “завалу”, ведь и так уже некому расследовать гражданские преступления.

“Зачем заявления звучат? Он (заместитель главы ОП Руслан Рябошапка – Ред.) хочет создать систему которую он понимает как возможно будущий генпрокурор. Поживем увидим”, – резюмировал Пискун.

Ранее сегодня заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.