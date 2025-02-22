Бывший подельник рассказал, сколько зарабатывает Зеленский на крови украинцев

Вадим Москаленко.  
22.02.2025 20:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1275
 
Дзен, Компромат, Коррупция, Мобилизация, Украина


Владимир Зеленский и его приближённые зарабатывают на грабеже своих сограждан десятки миллиардов долларов ежемесячно. Об этом в эфире канала «Надежда» заявил сбежавший в Лондон бывший соратник Зеленского, депутат Верховной рады Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский и его приближённые зарабатывают на грабеже своих сограждан десятки миллиардов долларов ежемесячно....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Расскажите о потоках финансовых, которые контролирует Зеленский и о его личной выгоде для того, чтобы удерживать власть», – попросила ведущая.

«Количество средств, которые Зеленский заработал… это не то слово, «зарабатывает», обилетил Украину, что ли. Это десятки миллиардов долларов ежемесячно. Источников черной прибыли Зеленского на Украине достаточно много.

Если говорить о самых очевидных и актуальных – это ТЦК, это его бандформирования, которое или занимаются прямым получением средств с граждан или же занимаются определенным рейдерством.

Что я имею в виду? ТЦК – это когда человек покупает определенные документы для того, чтобы иметь возможность жить. На сегодняшний день на Украине, чтобы жить, ты должен купить эту возможность от 5 до 50 тысяч долларов, в зависимости от кейса, который ты покупаешь, и что у него входит. Это возможность просто свободно передвигаться по территории Украины, или это возможность еще выезжать за границу, или пользоваться дополнительными услугами и т.д.», – сказал депутат.

«И второе – возможность манипулировать и давить нам разные предпринимательские структуры.

С ТЦК каждый год Зеленский с Ермаком лично получают несколько миллиардов долларов. Это высчитывается путем проданных «белых билетов», полученных справок и т.п. Цены всем известны, вот структура всем известна, информация общедоступная», – резюмировал бывший член Зе-банды.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить