Бывший подельник Яроша рассказал о его лживости и двуличии

Бывший главарь запрещенного в России «Правого сектора», боевик Дмитрий Ярош фактически являлся коллаборационистом и шел на компромиссы с «врагом».

Об этом в эфире интернет-канала «Правый сектор» заявил замкомандующего Добровольным Украинским корпусом, член ПС Тарас Бобанич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, Ярош отошел от идеалов, которые исповедовали в «Правом секторе», поэтому ему пришлось покинуть группировку.

«Выбор был абсолютно сознательный, исходя из того, что в первую очередь было понимание, что происходят вещи, противоположные тем, которые декларируются, которые мы исповедуем, и которые, скажем, являются нашей мотивацией.

То есть, говоря о революции и бескомпромиссной борьбе с врагом, происходили на практике какие-то компромиссы, где-то я даже сказал своего рода коллаборация.

Началось у Дмитрия Яроша и его свиты общение с разного рода либеральными политиками и тому подобное. Не было принципиальности.

Уже тогда закрались сомнения, что это, наверное, не тот человек, который должен был возглавлять наше движение», – заявил Бобанич.