Бывший соратник Зеленского обвинил его в воровстве армейских денег

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Президент Украины и его ближайшее окружение воруют десятками миллиардов на закупках Минобороны страны.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лероса, история с отменой выплат 30 тысяч гривен «боевых» украинским солдатам случилась потому, что на этих деньгах Зеленский и компания не могут получить откаты.

«Они просто-напросто не могут с этих денег ничего сп…ть. Из денег, которые они будут платить военными, они ничего не могут украсть. Им легче украсть с оборонных закупок, с продуктов, как мы видим, Министерство обороны Украины десятками миллиардов переплачивает. Более того, я несколько недель назад опубликовал три контракта Министерства обороны Украины, на которых они переплатили 7,5 миллиардов гривен. Просто три контракта, а их сотни», – сказал депутат.

«Более того, на 1 февраля 2023 года сумма контрактов, которые являются безнадежными – это означает, что никто нам не предоставил оружие, ни вернул деньги, составляют 50 миллиардов гривен. Эти 50 миллиардов гривен кому-то на офшор пошли. Кому-то – это я имею в виду Зеленскому и Ермаку. Это суммы, которые наша страна не вернет никогда и не получит оружие, за которую заплатила эти деньги», – заявил Лерос.