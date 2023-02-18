Бывший соратник Зеленского: После войны президента ждет тюрьма

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Президент Украины и его окружение набивают свои карманы, пользуясь военным положением в стране и цензурой. После окончания войны их ждет плачевная судьба.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще я искренне уверен, что после войны вся команда Зеленского окажется в тюрьме. Я искренне на это надеюсь, потому что эти люди, исключительно эти люди виноваты в том, что мы не готовились к войне. Только в Мариуполе, по подсчетам, погибли больше 100 тысяч гражданского населения. Зеленский их не эвакуировал, он эвакуировал только свой 95-й квартал на Западную Украину, а почему-то про людей забыл. Эти вопросы мы будем поднимать, конечно, после войны, и вся Украина будет эти вопросы поднимать…

«Я все больше вижу на лицах народных депутатов понимание того, что их всех ждет не очень хорошее будущее после войны. Потому что, когда люди начнут задавать вопросы, а их будут миллионы – людей, которые будут задавать вопросы, то в первую очередь, такие люди, как представители «Слуги народа», которые, как зайчики, голосуют за коррумпированные законы и толерантны ко всему, что делает офис президента, они все начнут не очень хорошо себя чувствовать в этой стране, как и представители офиса президента… Они понимают, что пока военное положение, у них есть уникальная возможность набивать свои карманы и свои офшоры. В какой-то момент, мне кажется, люди устанут от этой коррумпированной власти и, возможно, будет такое, что нас будет ждать какая-то революция», – заявил Лерос.