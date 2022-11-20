Царёв: Запад воюет против России на конфискованные у РФ деньги

Размещение золотовалютных резервов РФ таким образом, что Запад смог их конфисковать – огромная ошибка, которая определяет ход военной кампании на Украине.

Об этом на канале «СР «ЗА Правду» рассказал экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что Запад сейчас ни на какие договорённости не пойдёт. Я понимаю, что есть некие существенные надежды на это, есть люди, которые этим занимаются, но Запад никогда не делал ничего, что ему не выгодно.

Сейчас очень выгодно за российские деньги воевать с Россией – русские воюют с русскими за русские деньги.

Чрезвычайно большая ошибка, просто определяющая судьбу этой военной кампании, – это золотовалютные резервы, которые были размещены таким образом, что их можно было конфисковать. Это дало возможность Западу сейчас воевать с нами за наши же деньги. У них своих денег не так много», – рассказал Царёв.