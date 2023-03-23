Це Европа: Экс-сотрудник СБУ рассказал, как по беспределу «вычищали» пророссийский актив на Украине

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Любого симпатизирующего России человека на Украине можно бло быстро нейтрализовать после Майдана, сфабриковав против него уголовное дело по ряду статей.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Офицер раскрыл схему, как украинские карательные органы добились «зачистки» пророссийского поля.

«Особенно в региональных подразделениях многие сотрудники контрразведки, отделов защиты национальной государственности, пошли по простому пути – человек исповедовал пророссийские взгляды, на него быстро «лепили» дело. Происходило это очень просто – поднималась переписка в соцсетях, перехватывались несколько телефонных разговоров, его задерживали, находили у него флаг ДНР, георгиевскую ленточку и гранату в карман подсовывали. Граната в карман – это так называемый «парашют» на сленге любых правоохранительных органов бывшего Советского Союза. Человеку вменяли статью 258 УК Украины – это террористическая деятельность, содействие, финансирование, там разные части этой статьи. Или, скажем, госизмену – 110, 111, шпионаж. И за гранату – незаконный оборот оружия, статья 263 УК Украины. Человека арестовывали, кидали в СИЗО, он сидел там года два, пока шло следствие, пока дело направлялось в суд, потом суд неторопливо рассматривал, потому что суды завалили делами, их были тысячи по таким статьям. В конечном итоге, через, в лучшем случае, два года суд выносил решение – по 258 «терроризм» или по госизмене человека оправдывали, ну а граната, как «парашют» остается. Человеку давали два года условно за незаконное хранение гранаты, с учетом того, что он два года уже просидел в СИЗО, его выпускали в зале суда. Но у человека сломанное здоровье, сломанная жизнь, сломанная семья – естественно, ни о какой общественно-политической активной деятельности уже речи быть не может. СБУ пошла по такому пути», – заявил Прозоров.