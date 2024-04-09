Цель атак Украины на Запорожскую АЭС – отомстить персоналу, выбравшему Россию

Любовь Смирнова.  
09.04.2024 18:49
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Атаки БПЛА на Запорожскую АЭС должны запугать персонал станции, потому как причинить вред ей самой не могут. Защитная оболочка ядерного энергоблока очень прочная.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» доцент кафедры ИЯЭиП СевГУ Юрий Браславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки БПЛА на Запорожскую АЭС должны запугать персонал станции, потому как причинить вред ей...

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«Глава МАГАТЭ господин Гросси заявил, что мы близки к ядерной аварии из-за этого удара. На мой взгляд, он сильно сгущает краски. Потому что ядерная авария – это когда радиоактивные вещества попали в окружающую среду. А удар любого современного беспилотника, даже самого тяжёлого, это с технической точки зрения – царапина на защитной оболочке, толщиной более метра крепчайшего железобетона.

С точки зрения вероятности ядерной аварии ничего страшного не произошло. Но, с другой стороны, атомная электростанция совсем не предназначена для функционирования или нахождения в боевых действиях. Поэтому подобные случаи идут вразрез со здравым смыслом. Я не устаю повторять, что события вокруг Запорожской АЭС в последние 2 года – это первый случай в истории, когда действующий объект такого масштаба подвергся обстрелам», – отметил эксперт.

По его словам, украинская сторона понимает, что никаких особых повреждений причинить ядерным установкам не получится. В прошлом году были попытки обстрелять ЗАЭС при помощи ствольной артиллерии, которая гораздо мощнее, чем беспилотники. И даже тогда серьёзных повреждений не было.

«Я вижу, что цель украинских военных – запугать персонал станции, который принял решение подписать договор с российской стороной и продолжать работу в таких непростых условиях. Конечно, инспекторы МАГАТЭ всё зафиксировали в очередной раз. Но ни к чему это не приведёт, потому что обстрелы были, они фиксировались. Буквально несколько недель назад беспилотник упал недалеко от ограды ЗАЭС, где стояли цистерны с дизельным топливом. Тогда ситуация была опаснее, попади беспилотник в незащищённую цистерну с горючими материалами», – считает Браславский.

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