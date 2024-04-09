Цель атак Украины на Запорожскую АЭС – отомстить персоналу, выбравшему Россию

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Атаки БПЛА на Запорожскую АЭС должны запугать персонал станции, потому как причинить вред ей самой не могут. Защитная оболочка ядерного энергоблока очень прочная.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» доцент кафедры ИЯЭиП СевГУ Юрий Браславский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава МАГАТЭ господин Гросси заявил, что мы близки к ядерной аварии из-за этого удара. На мой взгляд, он сильно сгущает краски. Потому что ядерная авария – это когда радиоактивные вещества попали в окружающую среду. А удар любого современного беспилотника, даже самого тяжёлого, это с технической точки зрения – царапина на защитной оболочке, толщиной более метра крепчайшего железобетона. С точки зрения вероятности ядерной аварии ничего страшного не произошло. Но, с другой стороны, атомная электростанция совсем не предназначена для функционирования или нахождения в боевых действиях. Поэтому подобные случаи идут вразрез со здравым смыслом. Я не устаю повторять, что события вокруг Запорожской АЭС в последние 2 года – это первый случай в истории, когда действующий объект такого масштаба подвергся обстрелам», – отметил эксперт.

По его словам, украинская сторона понимает, что никаких особых повреждений причинить ядерным установкам не получится. В прошлом году были попытки обстрелять ЗАЭС при помощи ствольной артиллерии, которая гораздо мощнее, чем беспилотники. И даже тогда серьёзных повреждений не было.

«Я вижу, что цель украинских военных – запугать персонал станции, который принял решение подписать договор с российской стороной и продолжать работу в таких непростых условиях. Конечно, инспекторы МАГАТЭ всё зафиксировали в очередной раз. Но ни к чему это не приведёт, потому что обстрелы были, они фиксировались. Буквально несколько недель назад беспилотник упал недалеко от ограды ЗАЭС, где стояли цистерны с дизельным топливом. Тогда ситуация была опаснее, попади беспилотник в незащищённую цистерну с горючими материалами», – считает Браславский.