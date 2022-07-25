«Цель поставок HIMARS – прощупать нашу ПВО» – российский военный эксперт

Новости Украины

США поставляют на Украину HIMARS, чтобы изучить работу российских ПВО для боестолкновений совсем другого масштаба, однако у ВС РФ уже есть эффективное оружие для уничтожения натовских РСЗО.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа HIMARS совпадает с тем временем, когда над этим районом пролетает спутник-разведчик. Они изучают работу нашей ПВО, как наши комплексы сбивают HIMARS. У них этой информации не было никогда. Они много раз нас провоцировали до этого вдоль границ, совершая различные провокации в воздушном и морском пространстве, но не получали объективной работы. Но не знают эти ребята-исследователи о том, что у нас – очень много различных боевых режимов и комбинация их достаточно бесконечна, но им это важно. Поэтому командует HIMARS американский офицер, который знает, куда ему приехать, в какое время развернуться, когда стрельнуть и как покинуть. Они работают по своей программе. То есть, о чём говорил Резников (глава Минобороны Украины – ред.) – «давайте сделаем полигон». Он уже там есть», – констатировал Леонков.

«А как нам удалось 4 HIMARS ликвидировать?», – уточнил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Я анонсировал, что мы научились распознавать не только воздушные цели, но и места, откуда вылетают эти хвалённые HIMARS, 85 километров у них максимальная дальность, а наши системы контрбатарейной борьбы не работали на такую дальность, поэтому HIMARS пользовались этим преимуществом и ещё умели блуждать – в одном месте постреляли, в другом. Всё, уже поймали, и это будет не последняя поимка, потому что система эта будет на всех направлениях развёрнута. Хорошая система. До сих пор не могу называть, но она работает»,- ответил эксперт.