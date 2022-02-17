Центр Киева захлестнули протесты. Под Радой идет драка с полицией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Киев снова захлестнули социальные протесты — в правительственном квартале начались столкновения физлиц-предпринимателей (ФОПы, аббревиатура от укр. фізична особа підприємець) с силовиками.

Вышедшие на акцию представители малого и среднего бизнеса требуют отменить обязательное введение кассовых аппаратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Протестующие перекрыли улицы в центре и фактически парализовали транспортное движение в правительственном квартале, где находится ряд государственных учреждений, включая парламент, здание Кабмина и офис президента.

После того, как полиция попыталась разблокировать движение, начались столкновения, в ходе которых в полицию летели яйца.

«Из толпы начали вырывать людей, заламывать руки и отводить в автозаки», – сообщает юрист Андрей Смолий.

В итоге движение полиции удалось вытеснить протестующих с проезжей части.

Люди вышли с флагами движения «SaveФОП», а также транспарантами с надписями «Украинское налогообложение убивает малый бизнес».

Кроме того, собравшиеся жестко критикуют главу налогового комитета, депутата от правящей партии «Слуга народа» Данила Гетманцева.