Центр Киева захлестнули протесты. Под Радой идет драка с полицией

17.02.2022  13:25 (Мск), Киев
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Политика, социальные протесты, Украина
Новости Украины

Киев снова захлестнули социальные протесты — в правительственном квартале начались столкновения физлиц-предпринимателей (ФОПы, аббревиатура от укр. фізична особа підприємець) с силовиками.

Вышедшие на акцию представители малого и среднего бизнеса требуют отменить обязательное введение кассовых аппаратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев снова захлестнули социальные протесты — в правительственном квартале начались столкновения физлиц-предпринимателей (ФОПы, аббревиатура...

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Протестующие перекрыли улицы в центре и фактически парализовали транспортное движение в правительственном квартале, где находится ряд государственных учреждений, включая парламент, здание Кабмина и офис президента.

После того, как полиция попыталась разблокировать движение, начались столкновения, в ходе которых в полицию летели яйца.

«Из толпы начали вырывать людей, заламывать руки и отводить в автозаки», – сообщает юрист Андрей Смолий.

В итоге движение полиции удалось вытеснить протестующих с проезжей части.

Люди вышли с флагами движения «SaveФОП», а также транспарантами с надписями «Украинское налогообложение убивает малый бизнес».



Кроме того, собравшиеся жестко критикуют главу налогового комитета, депутата от правящей партии «Слуга народа» Данила Гетманцева.

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