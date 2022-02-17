Центр Киева захлестнули протесты. Под Радой идет драка с полицией
Киев снова захлестнули социальные протесты — в правительственном квартале начались столкновения физлиц-предпринимателей (ФОПы, аббревиатура от укр. фізична особа підприємець) с силовиками.
Вышедшие на акцию представители малого и среднего бизнеса требуют отменить обязательное введение кассовых аппаратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Протестующие перекрыли улицы в центре и фактически парализовали транспортное движение в правительственном квартале, где находится ряд государственных учреждений, включая парламент, здание Кабмина и офис президента.
После того, как полиция попыталась разблокировать движение, начались столкновения, в ходе которых в полицию летели яйца.
«Из толпы начали вырывать людей, заламывать руки и отводить в автозаки», – сообщает юрист Андрей Смолий.
В итоге движение полиции удалось вытеснить протестующих с проезжей части.
Люди вышли с флагами движения «SaveФОП», а также транспарантами с надписями «Украинское налогообложение убивает малый бизнес».
Кроме того, собравшиеся жестко критикуют главу налогового комитета, депутата от правящей партии «Слуга народа» Данила Гетманцева.
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