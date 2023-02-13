Чаплыга: ЕС выдвинет Украине издевательские условия

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Страны западного блока даже не собираются обещать Украине скорое вступление в ЕС и НАТО, а вместо этого выкатят Киеву жесточайшие условия.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад решает свои задачи. США де-индустриализируют Германию, чтобы не было конкуренции, Германия конкурирует с Францией, Франция не может понять, как выстраивать отношения с Лондоном, все они вместе решают вопросы по Африке, Китаю, строят коридоры через Азию. В общем, у них там своя свадьба. Нам вешают лапшу про Европейский Союз, потом приезжают к нам. Мы ожидаем от них хотя бы каких-то знаков, либо оружия. В результате они нам не обещают ни по оружию, ни по знакам. Приехали, поэкскурсировали тут, покушали, собрали манатки и уехали. А потом нам из Брюсселя начали слать сообщения, что Европа не пойдёт менять Маастрихтские критерии (финансово-экономические показатели страны, необходимые для вступления в еврозону, – ред.), и так далее», – сказал Чаплыга.

Он прогнозирует, что страны западного блока будут поочерёдно выставлять Киеву свои условия для вступления в ЕС.

«Нужен консенсус. Всегда, когда ты вступаешь в какой-то клуб, каждый участник выкатывает свои условия за то, что он согласится. То есть, ЕС приехала к нам, пообедала, не сказала ничего про оружие или евроинтеграцию, только написали, что мы хорошо стараемся. Что за издевательство! Потом написали, что мы только в какой-то следующей эпохе вступим. Хотя, если речь о Маастрихтских критериях, то мы не вступим никогда, хотя бы по причине госдолга. Ещё и коммюнике было, мягко говоря, говнистым», – добавил политолог.

Чаплыга напомнил, как ранее Запад диктовал довольно унизительные условия республикам бывшей Югославии.

«Например, Македонию заставили переименовать название страны. Более того, пересмотреть исторические уроки и книги, государственную доктрину. Поляки одно условия нам точно выкатят. Выкатили нам условия венгры. И это только двое из двадцати семи, или сколько их там. Этот юношеский еврооптимизм надо куда-то отложить, потому что мы имеем дело со старыми аристократиями, с ними надо говорить деньгами и циничным расчётом», – резюмировал украинский политолог.