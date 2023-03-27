Чаплыга: Окопная война достала Запад, Украине дан срок до 18 мая

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Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву и сближение КНР и РФ означает, что США придется все меньше поддержки уделять Украине и переместить фокус внимания на Ближний Восток. Поэтому Запад толкает Украину к наступлению, которое должно состояться до 18 мая, когда в Турции пройдут президентские выборы, и «зерновая сделка» может завершиться.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пророчу, что в самое ближайшее время произойдет резкий разворот США, потому что для них кресло мирового субъекта – это вообще иная плоскость. Украины вообще в этой плоскости нет. Это – глобальная плоскость. И визит Си в Россию был не про Украину, граждане. Он был совершенно о другом. Украина – это одна из многих точек приложений этой длинной войны. Перед этим был Ирак, перед этим была Ливия, Сирия, Югославия – это длинное, большое поле боя. Ближний Восток сейчас будет намного более ярче гореть… Тут выходят и США, и все, и начинают толкать нас к чему? К тому, что: «Друзья мои, вы или туда, или сюда». А эта окопная война, которая ничего принципиально не изменила с октября месяца, уже в принципе всех поддостала, и всем нужно переходить уже к Ближнему Востоку, к Азии, к выборам в США и так далее. Соответственно, надо каким-то образом этот вопрос закрывать… Они нас толкают к наступлению прямым текстом: «Иначе мы вам не дадим ничего, мы вам уже все дали, вперед идите и так далее, и так далее»», – заявил Чаплыга.

Россия же, по его мнению, в случае такой атаки ВСУ, будет бить по оставшейся критической инфраструктуре Украины.

«Вопрос генерации электрики – раз, в ее доставке, ЛЭПы – два, мосты железнодорожные – три. Восстановили же и переработку, и хранение ГСМ. Тут же совершенно другие масштабы», – предостерег Чаплыга.

Он опасается, что в определенный момент Россия может заявить о готовности заморозки конфликта по плану Китая.

«А если, вдруг, Путин выходит и говорит… «Все, мы готовы. Прямо завтра заключаем. Все, товарищ Си меня убедил, я согласен». Все страны БРИКС рукоплещут, Китай рукоплещет, идет линия раскола по НАТО – рукоплещут, по ЕС – рукоплещут, Ватикан выходит – рукоплещет, и все остальные».

Чаплыга считает, что в такой возможности и «кроется ответ, почему они (Запад. – ред.) ничего не поставляют, почему они играются в договорняки с Россией по продовольственным схемам, снятия санкций и так далее, и почему не поставляют нам то, что должны были бы поставить».