Чаплыга рассказал о «главной манипуляции тысячелетия» кровожадного Запада

Называющие себя «всем цивилизованным миром» страны западного блока являются кровожадными колонизаторами, пытающимися ограбить российские окраины.

Об этом в эфире видеоблога бежавшей из Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил тоже эмигрировавший политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь мир делится на бандитов и пиратов. Пираты тоже делятся. Правящие сегодня пираты называются «весь цивилизованный мир». Это главная манипуляция тысячелетия – кровавые, жесточайшие колонизаторы вдруг назвали себя «весь цивилизованный мир» . А свои пиратские правила ограбления они назвали «правила, на которых основан этот мир». Мир, основанный на правилах», – отметил политолог.

«Пираты делятся на «весь цивилизованный мир» и «тиранов и деспотов». Но периодически, воюя между собой на перифериях за право кормления, они меняются местами. И тогда бывшие «тираны и деспоты» становятся «цивилизованным миром», а бывший «цивилизованный мир» становится «тиранами и деспотами». Это нормально. А потом наступает равновесие.

И будущий мир, он таков. Будет три ключевых кластера, и каждый из них будет «весь цивилизованный мир», а другие – «тиранами и деспотами». И так у каждого», – вывел теорию беглый украинец.