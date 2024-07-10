Чаплыга рассказал о «главной манипуляции тысячелетия» кровожадного Запада

Вадим Москаленко.  
10.07.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Называющие себя «всем цивилизованным миром» страны западного блока являются кровожадными колонизаторами, пытающимися ограбить российские окраины.  

Об этом в эфире видеоблога бежавшей из Украины пропагандистки Натальи Влащенко заявил тоже эмигрировавший политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Называющие себя «всем цивилизованным миром» страны западного блока являются кровожадными колонизаторами, пытающимися ограбить российские...

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«Весь мир делится на бандитов и пиратов. Пираты тоже делятся. Правящие сегодня пираты называются «весь цивилизованный мир». Это главная манипуляция тысячелетия – кровавые, жесточайшие колонизаторы вдруг назвали себя «весь цивилизованный мир». А свои пиратские правила ограбления они назвали «правила, на которых основан этот мир». Мир, основанный на правилах», – отметил политолог.

«Пираты делятся на «весь цивилизованный мир» и «тиранов и деспотов». Но периодически, воюя между собой на перифериях за право кормления, они меняются местами. И тогда бывшие «тираны и деспоты» становятся «цивилизованным миром», а бывший «цивилизованный мир» становится «тиранами и деспотами». Это нормально. А потом наступает равновесие.

И будущий мир, он таков. Будет три ключевых кластера, и каждый из них будет «весь цивилизованный мир», а другие – «тиранами и деспотами». И так у каждого», – вывел теорию беглый украинец.

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