Частичные перемирия дают России возможность поэтапно избавиться от санкций – Луценко

Когда дело дойдет до полного мира, инструментов давления на РФ у Запада и Украины практически не останется.

Об этом в эфире видеоблога «Курбанова Live» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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