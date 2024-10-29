Чечня впервые атакована с воздуха

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Сегодня дрон нанес удар по объекту на территории Чеченской Республики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», – написал Кадыров в своем тг-канале.

По его словам, следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц.

«Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», – добавил чеченский лидер.

Стоит отметить, что это первая украинская атака по объекту на территории Чечни.

При этом в сводке Минобороны РФ этот регион не упоминается.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один – над акваторией Черного моря», – отчитались в российском оборонном ведомстве.