Чечня впервые атакована с воздуха

Олег Кравцов.  
29.10.2024 11:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 442
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Сегодня дрон нанес удар по объекту на территории Чеченской Республики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Сегодня дрон нанес удар по объекту на территории Чеченской Республики. Об этом, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», – написал Кадыров в своем тг-канале.

По его словам, следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц.

«Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», – добавил чеченский лидер.

Стоит отметить, что это первая украинская атака по объекту на территории Чечни.

При этом в сводке Минобороны РФ этот регион не упоминается.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Два БПЛА над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один – над акваторией Черного моря», – отчитались в российском оборонном ведомстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть