Чечня впервые атакована с воздуха
Сегодня дрон нанес удар по объекту на территории Чеченской Республики.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», – написал Кадыров в своем тг-канале.
По его словам, следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц.
«Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», – добавил чеченский лидер.
Стоит отметить, что это первая украинская атака по объекту на территории Чечни.
При этом в сводке Минобороны РФ этот регион не упоминается.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Два БПЛА над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один – над акваторией Черного моря», – отчитались в российском оборонном ведомстве.
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