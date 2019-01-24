Чего больше всего боятся украинские самостийники

24.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад прекратит поддержку Украины, если в ходе выборов начнется новый виток кризиса, сопровождающийся фальсификациями и беспорядками. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грищенко опасается, что Украина, вновь погрузившись в хаос, не сможет рассчитывать на продолжение антироссийских санкций Западом.

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«Я думаю, в ближайшее время отход от политики санкций практически маловероятен. Если только каким-то образом не возникнет ситуация, когда начнут обвинять Украину в чем-то. А это возможно, если у нас будут нарушения во время выборов, если у нас возникнут какие-то ситуации беспорядка, которые будут привязаны к чему-то, что будет восприниматься как серьезный негатив.

Этим могут воспользоваться те, кто может сказать: «Ну, что же мы будем ради этой страны, которая не может навести порядок у себя внутри, что-то делать?». Это наибольшая опасность», – заявил Грищенко.