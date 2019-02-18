Чей Крым? Украина готовится бить ракетами по полуострову

18.02.2019, Киев

Украинскому флоту нужны ракетные комплексы, чтобы наносить наземные удары, поскольку Россия «насытила Крым техникой, которая дает ей возможность контролировать ситуацию на море и обесценивает морскую компоненту».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил замдиректора Института мировой политики Николая Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие системы нам нужны уже сейчас. Флот должен иметь потенциал, чтобы наносить наземные удары по Крыму. Иначе у России остается большой козырь в руках. Может быть, правильнее, чтобы эти удары наносили наземные соединения», – сказал Белесков.

Он выразил надежду на то, что украинский флот получит «корабельные противоракетные комплексы наземного базирования» уже в 2020 году. Кроме того, эксперт порадовался тому, что ВМС Украины последние пять лет вместе с кораблями стран НАТО учится воевать против России.

«Был перенесен акцент в наших военно-морских учениях «Си Бриз». Если до 2013 года мы в лучшем случае тренировались противодействовать пиратам, то с 2014 мы учились действовать в случае большой войны. Отрабатывали совместное прохождение», – сказал Белесков.

Летом в Черном море начнутся украинско-американские военные учения “Си Бриз-2019”. Об этом ГПСУ сообщает на официальном сайте.

В этом году учения “Си Бриз-2019”, которые пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря, будут предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой.

В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других упражнений, суть задач которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим “свободной игры”, в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Международные военно-морские учения на Черном море и на территории Украины. Проводятся США и Украиной ежегодно с 1997 г. (кроме 2006 и 2009 гг.).