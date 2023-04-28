«Чем он хуже Мариуполя?» – освобождённый Северодонецк не начали восстанавливать

Сергей Вредников.  
28.04.2023 16:47
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Донбасс, Россия


Пока всё внимание приковано к восстановлению Мариуполя, в другом крупном освобожденном от украинских нацистов городе Донбасса – Севердонецке (ЛНР) – нет никаких масштабных работ.

Об этом сообщает в своём блоге московский политик Роман Юнеман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока всё внимание приковано к восстановлению Мариуполя, в другом крупном освобожденном от украинских нацистов...

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«Я здесь [в Северодонецке] был в декабре, в феврале, я теперь здесь в конце апреля. Нихр*на не убрали, окна в домах не вставили. Зато где-то меняют плитку.

И видя, что Мариуполь восстанавливают, у меня резонный вопрос – какого хрена? Где восстановление Северодонецка, чем он хуже Мариуполя?» – возмутился Юнеман.

Он показал разрушенный реабилитационный центр для детей-инвалидов, который даже не начали восстанавливать. Жилые дома, у которых выбитые окна не меняются месяцами; улицы, заваленные уничтоженной военной техникой, которую никто не убирает

«Если коротко, про Северодонецк все забыли. В первую очередь – федеральные власти. Конечно, с приходом весны люди перестали замерзать, но проблем всё ещё навалом: ни одного нового здания не построено, и даже отремонтировать смогли до сих пор далеко не все постройки. Окна поменяли, по моим наблюдениям, в 30-50% домов.

Тут нет ни сотовой связи, ни интернета. И реальное положение дел в Северодонецке очень редко попадает в медиа. До города не дотягивается контроль федерального центра.

В общем, в Мариуполе значительные изменения, как я уже говорил, очевидны, а в Северодонецке не меняется почти ничего. Мариуполь превратили в витрину, а про Северодонецк не говорят. Так что напоминать о нём просто необходимо: иначе людям вообще никто не поможет», – возмутился политик.

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