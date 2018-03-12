12.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Чем опасен суд над Рубаном для режима Порошенко

Бывший организатор обменов пленных генерал Владимир Рубан, арестованный накануне по обвинению в контрабанде оружия из ДНР, вряд ли будет осужден – напротив, судебный процесс лишь поможет раскрутить его в качестве политической фигуры.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат политических наук Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что вменяют Рубану, развалится, как и другие резонансные дела. Все, за что берется Генпрокуратура, разваливается в суде.

Через несколько месяцев он выйдет и, имея такой бэкграунд, раскрутку, может быть, из него будут делать новый политический проект те люди, которые стоят за ним. Крайне маловероятно, что он будет осужден. Более того, когда начнутся открытые слушания, мы узнаем много интересного.

Это будет что-то из разряда того бесконечного сериала который мы наблюдаем уже год – суда по Януковичу. Там обвинение и свидетели наговорили много такого, что полностью его отбеливает», – сказал эксперт.