Чем пахнет Зе-украинское будущее?

17.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Чтобы заманить электорат на избирательные участки региональных выборов, которые через неделю с небольшим пройдут на Украине, политтехнологи Зеленского вложили в его уста пять вопросов к народу. Президентские «запитання» действительно несколько оживили украинцев, точнее – разозлили.

Об этом в авторской колонке для ПолитНавигатора пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Не оставил в стороне Владимир Зеленский популистскую тему установления мира на Донбассе.

Гарант (???) намерен выяснить у украинских граждан, «поддерживают ли они создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?». Только не уточнил президент, что он имеет в виду, говоря об экономически свободном Донбассе, и вписывается ли эта инициатива в Минские договоренности? Да и о какой именно части Донбасса речь в «опроснике» – молчок.

Просветил в этом вопросе украинское население так называемый советник министра по реинтеграции Алексей Резников. Он рассказал, что пан президент говорит только о временно оккупированных Киевом территориях народных республик. А советник Зеленского Олег Устенко поведал противоположное, якобы президентский план заработает только тогда, когда над территорией всего Донбасса будет развеваться украинский флаг.

То есть план Зе не заработает никогда. А его вопрос о «Донбассе» – очередная спекулятивная выходка.

Быть может, президент записывал видеообращение к народу под воздействием «лекарственного» препарата, который «слуга» хочет легализовать?

Речь идет об очередном вопросе Зеленского о «легализации каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных». Новая украинская власть подбирает ключи к принятию важного для нее закона о легализации наркотиков, на котором намерена заработать не один миллион зеленых купюр.

Тем временем Украина, даже без легализации наркотических веществ полыхает наркотическим пламенем. И проблема наркомании сегодня касается буквально каждого украинца.

Только по официальным данным в украинской колонии проживает более миллиона (с учётом того, что реально на Украине проживет 25-27 миллионов человек, цифра шокирует!!!) наркозависимых граждан.

Реальная же статистика ещё более плачевна. И с каждым днем число потребителей наркотиков стремительно растет, чему способствует практически беспрепятственная поставка запрещенных препаратов из-за рубежа.

Увеличение количества наркозависимых украинцев повлекло за собой ухудшение криминогенной обстановки в стране. В поисках «дозы» наркоманы ежегодно совершают тысячи тяжких преступлений.

Нельзя не затронуть болезненную и неудобную тему СПИДа. Именно «благодаря» росту числа наркозависимых граждан стремительно пошла вверх статистика ВИЧ-инфицированных на Украине.

Но вернёмся к «лечению»: наркомания в «незалежной» уже приобрела характер эпидемии и стала для людей билетом в один конец. И этот билет Зе-власть намерена легально продать собственному населению.

Стоит обратить внимание на то, что ответственность за легализацию каннабиса будет переложена на плечи населения. Ведь Владимир Зеленский прикроется тоннами бумажек с пожеланием народа узаконить так называемый медицинский препарат.

Кстати говоря, первый шаг к легализации наркотиков на Украине власть Зеленского сделала не сегодня: в несчастной стране существует норма, согласно которой гражданин со справкой от нарколога о «хроническом пристрастии к дуранящей дряни» получает – та-дам!!! – льготы при оплате коммунальных услуг! Создаётся впечатление, что Зе и команда путём легализации «лечебной марихуаны» хотят «помочь» народу Украины, стонущему под гнётом непосильных коммунальных платежей.

Впрочем, интересна реакция «маленьких украинцев» на «президентские инициативы». Жители «незалежной», в ответ на президентские инициативы, предложили «слуге» народа поднять вопросы легализации оружия и проституции, чтобы окончательно превратить Украину в страну третьего мира. Чего-то, а юмора, пусть и чёрного, украинцам не занимать. Правда, с президентом-комиком, смех на Украине, в последнее время, всё чаще звучит сквозь слёзы…

При этом, уверен, что «запитання» об оружии и официальном трудовом статусе дам с пониженной социальной ответственностью, в отличие от вопросов установления мира на Донбассе, снижения коммунальных тарифов и устранения безработицы, пан Зе обязательно услышит.

Хотя, если попытаться понять логику «Зе-опросника», можно прийти к выводу: Зеленский сознательно пытается увеличить количество наркоманов в «незалежной», чтобы люди забыли о его предвыборных обещаниях, и под воздействием запрещенных препаратов жили в эйфории в украинском мирке, где не имеют значение качественные медицина и образование, мир и экономическая стабильность.