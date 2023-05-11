Через несколько лет Россия заберёт себе Центральную Европу – эксперт

Владимир Гладков .  
11.05.2023 19:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В течение ближайших лет Россия начнёт формировать вокруг себя панрегион из зависимых регионов, в число которых войдут бывшие советские республики.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В течение ближайших лет Россия начнёт формировать вокруг себя панрегион из зависимых регионов, в...

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«К концу двадцатых годов мы выйдем на формирование своего большого панрегиона – территории, которая зависима от нас технологически, экономически, в военном смысле. И мы будем центром, метрополией этого панрегиона.

Ближний круг мы будем забирать в любом случае, а это весь ближний круг с включением нижней части Средней Азии. Всё остальное в нашу зону влияния просто втянет естественным образом.

Даже те проблески, которые мы наблюдаем по Грузии, означают, что движение в нашу сторону начинается. Гегемон слаб, Америке просто уже не хватает ресурсов удерживать весь мир. США начинают активно уходить, и тогда будет обвал и крушение», – сказал Школьников.

Он убеждён, что в формирующемся миропорядке у России очень хорошие перспективы – как в Европе, так и в Азии.

«Вот ближний круг мы забираем, и тогда у нас вопрос. Или после крушения Евросоюза, это 2027-28 годы, когда Европа не сможет собраться вокруг Брюсселя, мы идём, и забираем себе Восточную и Центральную Европу.

Или мы готовимся, и в эти же сроки переходим на Дальний Восток, со столицей на юге Сибири, и союз со странами антиКитая – Япония, Корея, Вьетнам, Филиппины, которые тоже не хотят становиться частью большого Китая», – неожиданно добавил геостратег.

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