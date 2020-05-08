08.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Черное море без Крыма не интересует НАТО


Заявление вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко о необходимости усиления присутствия США и НАТО в Черном море для сдерживания России – говорит о его непонимании ситуации в этом регионе.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Заявление Пристайко показывает глупость нынешнего правительства и непонимание перспектив международной политики. Со стратегической точки зрения бассейн Черного моря не представляет интереса.

Интерес для НАТО, который они не скрывали, представлял Крымский полуостров. В планах НАТО было создание своего плацдарма в Крыму, чтобы контролировать регион.

Заводить в Черное море силы для создания какого-то локального напряжения бессмысленно, потому что корабли любого вида будут практически не защищены.

Поэтому заявление Пристайко – это всего лишь болтовня чиновника, который пытается изображать, что Украина является стратегическим партнером НАТО, и в этом плане представляет для НАТО интерес, но не понимает о чем говорит», – заключил Сергей Шабовта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть