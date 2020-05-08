Черное море без Крыма не интересует НАТО

08.05.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко о необходимости усиления присутствия США и НАТО в Черном море для сдерживания России – говорит о его непонимании ситуации в этом регионе.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

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«Заявление Пристайко показывает глупость нынешнего правительства и непонимание перспектив международной политики. Со стратегической точки зрения бассейн Черного моря не представляет интереса.

Интерес для НАТО, который они не скрывали, представлял Крымский полуостров. В планах НАТО было создание своего плацдарма в Крыму, чтобы контролировать регион.

Заводить в Черное море силы для создания какого-то локального напряжения бессмысленно, потому что корабли любого вида будут практически не защищены.

Поэтому заявление Пристайко – это всего лишь болтовня чиновника, который пытается изображать, что Украина является стратегическим партнером НАТО, и в этом плане представляет для НАТО интерес, но не понимает о чем говорит», – заключил Сергей Шабовта.