Черногория продолжает авантюру по «украинскому сценарию»
Прозападные «самостийные» власти Черногории, которая несколько лет назад отделилась от Сербии, продолжают кампанию против Сербской Православной Церкви, будто под копирку повторяя сценарий травли УПЦ Московского Патриархата на Украине.
В конце июля президент этой балканской страны Мило Джуканович высказал идею о создании черногорской «единой поместной церкви», куда бы вошли приходы местных раскольников и канонической СПЦ.
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Митрополит СПЦ Амфилохий в ответ указал на неосведомленность Джукановича в церковных вопросах и предложил ему для начала креститься. По словам владыки Амфилохия, идея основать новую Православную Церковь «там, где христианство живет с 4 века», не подлежит обсуждению.
При этом в Черногории в скором времени вступит в силу инициированный властями закон, который открывает возможность для конфискации в пользу государства храмов и монастырей Сербской Церкви. Существует опасность, что затем изъятые церковные строения будут переданы раскольникам.
15 августа состоялся Святостефанский собор СПЦ прошел в Херцег-Нови, где была принята резолюция о сложившейся ситуации и создании народно-церковного Совета.
В документе констатируется, что, вместо ожидаемого закона о возвращении конфискованной коммунистами церковной собственности, власти Черногории осуществляют попытку уничтожения СПЦ.
Также в резолюции напоминается, что четыре года назад Венецианская комиссия объявила, что конфискация церковного имущества запрещена.
«В стране, которая борется за Европейский Союз всеми своими дипломатическими и законодательными усилиями, предлагается закон, который по ряду причин нарушает Европейскую конвенцию о правах человека», – говорится в заявлении.
В документе также дается понять, что особое обострение ситуации из-за антицерковных действий властей Черногории ожидается в Боко-Которском регионе (исторически он тяготеет к Сербии и часто даже сравнивается с Косово по силе сепаратистских настроений).
Раскольническая «Черногорская православная церковь» (ЧПЦ) оперативно отреагировала на резолюцию СПЦ, заявив об «антигосударственной деятельности».
«Будет организован новый, так называемый народно-церковный Совет, цели которого будут направлены именно против единства государства, так как они собираются принять решение объявить землю Бока-Котора, принадлежавшую ранее Австро-Венгрии, не входящей в состав Черногории», – сказал представитель черногорских раскольников Стева Вучинич телеканалу TVCG.
«Процесс территориальной дезинтеграции, которому в некотором роде содействует развитие СПЦ в Черногории, приобрел такой импульс, что он «закрепился в массах» и создает своего рода политическое давление, которое чрезвычайно опасно для государства и национального единства, и может вызывать серьезные и опасные последствия в будущем», – добавил Вучинич.
Он также призвал власти Черногории «не допустить, чтобы они занимались этим видом деятельности и непосредственно работали против конституционного порядка и единства государства и нации».
Работающий в Черногории адвокат Владан Божич в интервью газете «Политика» осудил давление властей на Сербскую Церковь: «Это очень невежественное и очень жестокое вмешательство государства в каноническое право. Все начинается с передачи активов СПЦ государству, и цель этого известна – завершение процесса идентификации нового черногорского менталитета».
Божич также указал на то, что власти Черногории не одиноки в этом и что они служат «экспериментом» для такого же переформирования Церкви в незаконно отторгнутом от Сербии Косово.
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