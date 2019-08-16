Черногория продолжает авантюру по «украинскому сценарию»

16.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Прозападные «самостийные» власти Черногории, которая несколько лет назад отделилась от Сербии, продолжают кампанию против Сербской Православной Церкви, будто под копирку повторяя сценарий травли УПЦ Московского Патриархата на Украине.

В конце июля президент этой балканской страны Мило Джуканович высказал идею о создании черногорской «единой поместной церкви», куда бы вошли приходы местных раскольников и канонической СПЦ.

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Митрополит СПЦ Амфилохий в ответ указал на неосведомленность Джукановича в церковных вопросах и предложил ему для начала креститься. По словам владыки Амфилохия, идея основать новую Православную Церковь «там, где христианство живет с 4 века», не подлежит обсуждению.

При этом в Черногории в скором времени вступит в силу инициированный властями закон, который открывает возможность для конфискации в пользу государства храмов и монастырей Сербской Церкви. Существует опасность, что затем изъятые церковные строения будут переданы раскольникам.

15 августа состоялся Святостефанский собор СПЦ прошел в Херцег-Нови, где была принята резолюция о сложившейся ситуации и создании народно-церковного Совета.

В документе констатируется, что, вместо ожидаемого закона о возвращении конфискованной коммунистами церковной собственности, власти Черногории осуществляют попытку уничтожения СПЦ.

Также в резолюции напоминается, что четыре года назад Венецианская комиссия объявила, что конфискация церковного имущества запрещена.

«В стране, которая борется за Европейский Союз всеми своими дипломатическими и законодательными усилиями, предлагается закон, который по ряду причин нарушает Европейскую конвенцию о правах человека», – говорится в заявлении.

В документе также дается понять, что особое обострение ситуации из-за антицерковных действий властей Черногории ожидается в Боко-Которском регионе (исторически он тяготеет к Сербии и часто даже сравнивается с Косово по силе сепаратистских настроений).

Раскольническая «Черногорская православная церковь» (ЧПЦ) оперативно отреагировала на резолюцию СПЦ, заявив об «антигосударственной деятельности».

«Будет организован новый, так называемый народно-церковный Совет, цели которого будут направлены именно против единства государства, так как они собираются принять решение объявить землю Бока-Котора, принадлежавшую ранее Австро-Венгрии, не входящей в состав Черногории», – сказал представитель черногорских раскольников Стева Вучинич телеканалу TVCG.

«Процесс территориальной дезинтеграции, которому в некотором роде содействует развитие СПЦ в Черногории, приобрел такой импульс, что он «закрепился в массах» и создает своего рода политическое давление, которое чрезвычайно опасно для государства и национального единства, и может вызывать серьезные и опасные последствия в будущем», – добавил Вучинич.

Он также призвал власти Черногории «не допустить, чтобы они занимались этим видом деятельности и непосредственно работали против конституционного порядка и единства государства и нации».

Работающий в Черногории адвокат Владан Божич в интервью газете «Политика» осудил давление властей на Сербскую Церковь: «Это очень невежественное и очень жестокое вмешательство государства в каноническое право. Все начинается с передачи активов СПЦ государству, и цель этого известна – завершение процесса идентификации нового черногорского менталитета».

Божич также указал на то, что власти Черногории не одиноки в этом и что они служат «экспериментом» для такого же переформирования Церкви в незаконно отторгнутом от Сербии Косово.