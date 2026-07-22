Бортник: «В Черном и Азовском морях происходит геноцид международной торговли»

Игорь Шкапа.  
22.07.2026 18:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Торговля, Украина


Российская экономика страдает из-за украинских ударов в Черном и Азовском морях, но для Украины ситуация ничуть не лучше.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская экономика страдает из-за украинских ударов в Черном и Азовском морях, но для Украины...

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Эксперт считает, что Черное море из-за обоюдных ударов России и Украины рискует стать «узким горлышком для глобальной экономики» и стать причиной глобальной инфляции из-за роста цен на продукты и энергоносители по причине усложнения логистики.

По его мнению, страны НАТО Черноморского региона не рискнут вмешиваться в ситуацию, например, конвоировать суда в украинские порты.

«В Чёрном и Азовском море идёт буквально геноцид международной торговли. Украина активно выбивает российские танкеры, сухогрузы, балкеры. Россия тоже активно пытается бить по всему трафику на рейдах черноморских портов Украины. Так же Россия активно пытается бить по портовой инфраструктуре», – отмечает политолог.

Он характеризует эти события как «продолжение войны на истощение», в ходе которой главным целями ударов становятся логистические центры, включая торговые сети.

«Ущерб будет колоссальный. То есть останавливается всё, что даёт жизнь экономике. Всё, что ежесекундно обеспечивает оборот товаров и услуг, это война на истощение. И, к сожалению, этот процесс будет продолжаться.

Хотя в Чёрном море, мне кажется, формируются постепенно условия для того, чтобы стороны снова через посредников, через, возможно, Турцию всё-таки договорились о каком-то перемирии, потому что экономический ущерб для России и Украины от именно войны в Чёрном море резок. Он не то, что огромен, сама война приносит огромный ущерб, но он резок и имеет шокирующее влияние на экономику», – резюмировал Бортник.

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