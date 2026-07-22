Бортник: «В Черном и Азовском морях происходит геноцид международной торговли»

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Российская экономика страдает из-за украинских ударов в Черном и Азовском морях, но для Украины ситуация ничуть не лучше.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что Черное море из-за обоюдных ударов России и Украины рискует стать «узким горлышком для глобальной экономики» и стать причиной глобальной инфляции из-за роста цен на продукты и энергоносители по причине усложнения логистики.

По его мнению, страны НАТО Черноморского региона не рискнут вмешиваться в ситуацию, например, конвоировать суда в украинские порты.

«В Чёрном и Азовском море идёт буквально геноцид международной торговли. Украина активно выбивает российские танкеры, сухогрузы, балкеры. Россия тоже активно пытается бить по всему трафику на рейдах черноморских портов Украины. Так же Россия активно пытается бить по портовой инфраструктуре», – отмечает политолог.

Он характеризует эти события как «продолжение войны на истощение», в ходе которой главным целями ударов становятся логистические центры, включая торговые сети.