«Это будет страшно» – Латынина о перспективах Армении стать колонией Европы

Армянский премьер Никола Пашинян выбрал самоубийственную дорогу для своей страны от провинции России до колонии Европы.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она прокомментировала политику Пашиняна и начавшиеся проблемы с экспортом из Армении в Европу.

«У людей в головах опилки всегда. Это касается любой демократии… он подчиняется истерике, он всегда голосует за того, кто даст приятные для него эмоции.

Что же касается политики самого Пашиняна, это очень опасная для Армении политика. Потому что, первое, несмотря на то что Россия не защитила Нагорный Карабах, я не могу себе представить Европу, которая воюет за Армению против Азербайджана.

Тем более, на наших глазах Европа не только ничего подобного не делает, она даже не хочет обращаться с Арменией так же, как с Украиной. Она говорит – да-да, если вы сами хотите, то мы будем строить вам глазки. И пример Украины даёт достаточное представление о том, что значит быть колонией Европы», – сказала Латынина.