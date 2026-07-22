«Это будет страшно» – Латынина о перспективах Армении стать колонией Европы

Максим Столяров.  
22.07.2026 18:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 431
 
Армения, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Экономика коллапса


Армянский премьер Никола Пашинян выбрал самоубийственную дорогу для своей страны от провинции России до колонии Европы.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Армянский премьер Никола Пашинян выбрал самоубийственную дорогу для своей страны от провинции России до...

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Она прокомментировала политику Пашиняна и начавшиеся проблемы с экспортом из Армении в Европу.

«У людей в головах опилки всегда. Это касается любой демократии… он подчиняется истерике, он всегда голосует за того, кто даст приятные для него эмоции.

Что же касается политики самого Пашиняна, это очень опасная для Армении политика. Потому что, первое, несмотря на то что Россия не защитила Нагорный Карабах, я не могу себе представить Европу, которая воюет за Армению против Азербайджана.

Тем более, на наших глазах Европа не только ничего подобного не делает, она даже не хочет обращаться с Арменией так же, как с Украиной. Она говорит – да-да, если вы сами хотите, то мы будем строить вам глазки. И пример Украины даёт достаточное представление о том, что значит быть колонией Европы», – сказала Латынина.

«Что значит быть провинцией России для Армении, мы знаем – это спасение от турецкого завоевания и турецкого геноцида, при всех очень сложных обстоятельствах.

Что такое быть колонией Европы – я боюсь, что это армяне могут увидеть на себе, и это будет страшно», – добавила иноагент.

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English version :: Читать на английском «Это будет страшно» – Латынина о перспективах Армении стать колонией Европы

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