«Черный снег Беглова» начали убирать только перед ПМЭФ-2022

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«Город перемен» обратил внимание на горы снега с примесью реагентов и грязью, которые, несмотря начало летнего сезона, до сих пор лежат в разных частях Петербурга.

Активисты заметили, что мероприятия по уборке «зимних» осадков начались буквально на днях — незадолго до приезда высоких гостей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

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Экологическая ситуация в Северной столице оставляет желать лучшего по целому ряду причин, связанных с коммунальным коллапсом, охватившим город минувшей зимой. Подведомственные Смольному структуры не справились со своими задачами в рамках вывоза снега с улиц и дорог, что привело к последствиям в виде образования снежных куч, которые не могут «растаять» до сих пор. Многие из этих грязных «снегохранилищ» находятся прямо у снегоплавильных пунктов, расположенных в разных частях Петербурга. Горожане и экоактивисты убеждены, что ответственность за произошедшее должна нести команда губернатора Александра Беглова.

Один из таких пунктов находится в Московском районе. Примечательно, что мероприятия по уборке снега начались лишь недавно. До этого существование осадков и отходов несколько месяцев игнорировалось.

«Дело в том, что свалка грязного снега находится недалеко от аэропорта, а по недавнему заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава нашего государства планирует посетить Петербург 9 июня, в день рождения Петра I, которому исполнится 350 лет. И тут, чтобы не упасть лицом в грязь, губернатор Александр Беглов срочно приказал всем взяться за лопаты. Возможно, даже у Пулково снова постелют парадный газон», — иронизируют активисты.

Также неожиданно начавшиеся работы можно заметить и на других объектах, где находятся кучи снега. Речь идет о снегоплавильном пункте на Мебельной улице и участке в Шуваловском лесу, пострадавшим от «черного снега Беглова» самым первым. Ранее в СМИ озвучивалась информация, что оттуда снег якобы убрали, но фактически осадки пытались «сровнять с землей» бульдозерами. Последствием такой деятельности коммунальщиков стало образование грязи и пыли с реагентами.