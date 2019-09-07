Четверо приднестровцев стали лауреатами украинского конкурса

07.09.2019, Москва, Елена Острякова

Представители Приднестровья стали лауреатами общеукраинского международного конкурса имени Пантелеймона Кулиша «Украинский язык – язык единения», который проходил в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Певицу Юлию Лопатюк наградили по итогам её выступлений и общественной деятельности в Приднестровье, Республике Беларусь, Молдове и Украине. Супругов-художников Юрия и Аллу Салко – за активную международную деятельность, участие в различных крупных выставках и конкурсах и пропаганду идей человеколюбия, мира и духовности в искусстве.

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На их счету – презентации своих работ на серьёзных выставочных площадках в США, Голландии и на Тайване. Кроме того, их вместе с журналистом и художником Фёдором Ущаповским отметили за многолетний международный приднестровский проект художников «Кам-АRT», с 2006 года проходивший в Приднестровье, Украине, России, Абхазии, Молдове, Румынии.

«Для нас участие в таком украинском конкурсе, куда съезжаются представители разных стран, – отличная возможность рассказать о духовно и творчески богатом Приднестровье. Это своего рода культурная дипломатия, мы показываем, насколько интересным может быть и наше искусство, и само миролюбивое Приднестровье», – рассказал ИА «Новости Приднестровья» Юрий Салко.

Среди участников конкурса – представители Израиля, США, Болгарии, Республики Беларусь, России, Украины, Приднестровья, Румынии, Молдовы.