Четверть мирового танкерного флота никого не опасаясь возит «санкционную» российскую нефть – эксперт-эмигрант

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Несмотря на опасность попасть под американские санкции, четверть всего мирового танкерного флота так или иначе перевозят российскую нефть. При этом, нет такого понятия, как «российский теневой флот» – эти танкеры могут сегодня перевозить нефть из РФ, а завтра загрузиться в Иране или любой другой стране.

Об этом в эфире видеоблога Private Talks заявил эксперт по энергетике, экс-глава департамента стратегии и инноваций «Газпром-нефти» Сергей Вакуленко, эмигрировавший в ФРГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теневой флот – очень странная штука. Вот что такое теневой флот? Те, кто обсуждают этот вопрос, говорят, теневой флот — это корабли, которые перевозят российскую нефть и у которых нет страховки западного страхового клуба. Сразу заметим, что вот в этот западный страховой клуб крупный не входят и вполне респектабельные страховые компании, например, японские. И что? Дальше выясняется, что примерно четверть мирового танкерного флота так или иначе возят российскую нефть. Вот выясняется, что специализированного флота, который возит конкретно российскую или, может быть, иранскую нефть, такие корабли есть, но их немного. А в основном это возится на танкерах, которые сегодня возят российскую нефть, а завтра иракскую, а послезавтра ангольскую…», – отметил он.