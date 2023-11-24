Чичваркин повесил нос: Украину ждет унизительное поражение и жуткий стресс

Елена Острякова.  
24.11.2023 22:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Запад прекращает поддерживать «вдребезги изъеденную коррупцией» Украину и подталкивает ее к мирным переговорам с Россией.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь» заявил беглый российский бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад прекращает поддерживать «вдребезги изъеденную коррупцией» Украину и подталкивает ее к мирным переговорам с...

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«Это неизбежность, хотя и очень унизительная для всего прекрасного западного мира, который обещал разделаться с Путиным. Для украинского общества и украинской армии это, безусловно, унизительно, так как все понимают, что когда эта территория вернется (вернется ли) становится под большим вопросом. Если Путин отхапал 20% территории, это военное поражение», – сказал Чичваркин.

По его словам, все его друзья на Украине согласны с такой оценкой.

«Так как у меня друзья преимущественно с высоким АйКью, все всё понимают и согласны с моей точкой зрения. Никто из моих друзей не скачет на розовых пони в розовых очках. У всех, у кого есть посттравматическое стрессовое расстройство, а оно у очень многих, оно только усилится с таким окончанием войны. Это окончание войны с потерями – и людскими, и моральными, и земельными», – заключил Чичваркин.

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