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03.08.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский
 
бизнес, Дзен, История, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал
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Чиновников призывают срочно заняться проблемой «Апраксина двора»

Представители бизнеса считают, что объект культурного наследия «Апраксин двор» в случае дальнейшего бездействия Смольного...

Представители бизнеса считают, что объект культурного наследия «Апраксин двор» в случае дальнейшего бездействия Смольного скоро придет в аварийное состояние.

Арендаторы комплекса находятся под угрозой выселения, некоторые уже получили предписания освободить помещения. Неблагоприятная для бизнеса ситуация сложилась в результате того, что АО «Апраксин двор» лишилось права на доверительное управление принадлежащими городу площадями исторического торгового квартала.

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Более 70 000 квадратных метров комплекса, которые находятся в городской собственности, пустуют и нуждаются в восстановительных работах. Профильные комитеты Северной столицы не в состоянии привлечь инвесторов к проекту.

Попытки начать реконструкцию Апраксина двора начали предпринимать несколько лет назад. В 2018 году был найден стратегический инвестор. Благодаря федеральному закону «О защите конкуренции» он мог претендовать на целевое получение земельного участка. Но подобная норма в петербургском законодательстве отсутствует, так что в 2019 году в ЗакС был внесен соответствующий законопроект, позволяющий привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Документ прошел два чтения, после чего его «заморозили».

Произошло это, как писали СМИ, по предложению губернатора Александра Беглова, который беспокоился о том, что город может лишиться прав на объекты культурного наследия, передав их бизнесу. Инвестор так и не начал работы по восстановлению корпуса №37-38, хотя в проектирование и историческую экспертизу уже было вложено 27 миллионов рублей. К концу 2019 года планировалось потратить 700 миллионов рублей на восстановление объектов комплекса. Сейчас стоимость проекта увеличилась до миллиарда рублей.

Эксперты предложили альтернативное решение, позволяющее начать реставрацию уже в ближайшее время. По мнению партнера юридической компании Versus.legal Даниила Подшивалова, комплекс может быть передан инвесторам на основании федерального законодательства.



Глава инвестиционного комитета Петербурга Роман Голованов и представители комитета имущественных отношений имели шанс обсудить с представителями бизнеса и арендаторами возможные пути решения проблем Апраксина двора, но на прошедший 28 июля круглый стол с участием арендаторов, собственников Апраксина двора, а также юристов, они не явились. Отказ от диалога можно объяснить тем, что чиновники боятся критики со стороны бизнеса и экспертов.

Предприниматели также отправили обращение к губернатору Александру Беглову с требованием безотлагательно заняться Апраксиным двором. Авторами письма был предложен вариант, согласно которому из комплекса сделают полноценный городской квартал с развитой инфраструктурой. При этом будет сохранена историческая ценность объекта. Однако городские власти продолжают игнорировать накопившиеся проблемы, которые могут стоить городу разрушения архитектурного памятника.

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