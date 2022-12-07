«Членство в НАТО или много-много ракет» – в Киеве озвучили условия «дійсної перемоги»

07.12.2022  20:32 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Вытеснение войск РФ за границы Украины 1991 года не будет означать ни поражения России, ни победы Киева.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вытеснение войск РФ за границы Украины 1991 года не будет означать ни поражения России,...

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«Российское поражение есть. Какой она будет, форма этого поражения, ещё не установлено, это будет потом. А согласны ли на победу Украины? А я скажу, что сейчас консенсуса согласия на победу Украины нет.

Во-первых, значит ли однозначно поражение России победу Украины? Я считаю, что нет. Для меня победа Украины – это не только деоккупация территорий, это ещё обеспечение от любых попыток со стороны России идти на наши территории. Я вижу один механизм – членство в НАТО, зонтик безопасности», – трепался он.

«То есть для меня победа – это не только деоккупация территорий, но и средства какие-то, которые сделали бы невозможными наши дальнейшие потери. Это членство в НАТО или хотя бы ракеты средней и меньшей дальности, 5,500 км, которые бы у нас были в большом количестве для сдерживания России, и они бы могли чётко долетать по Москве, по Петербургу», – вещал Чалый.

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