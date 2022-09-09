Что делал Блинкен в Киеве, и как это связано с далеко идущими планами США на Украине

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Новости Украины

Необъявленный визит главы Госдепа Блинкена в Киев был больше похож на внеплановую инспекцию с целью оценить эффективность вложений в военную поддержку Украины. И, похоже, штатовский куратор увиденным остался доволен.

График киевских встреч правой руки Байдена был показательным – не только и не сколько на Банковой, сколько в Генштабе и Минобороны и в МИД. Украинские чиновники буквально захлебываются от прилива верноподданнических чувств.

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«Вместе с Энтони Блинкеном в Киеве. Мы благодарны США, которые остаются нашим надежным стратегическим партнером. Успехи Украины на поле боя свидетельствуют, что помощь США и союзников действительно меняет ситуацию к лучшему. При постоянной поддержке Украина победит и защитит Европу от российской угрозы», – написал Дмитрий Кулеба в твиттере.

По итогам всех встреч, на которых он получил от украинских начальников подробный расклад о ситуации на фронтах, госсекретарь США оценил продолжающееся контрнаступление ВСУ как «эффективное».

«Опять-таки, еще очень рано, но мы видим явный и реальный прогресс на местах, особенно в районе вокруг Херсона, а также некоторые интересные события на Донбассе, на востоке, но опять же, первые дни», – считает глава Госдепа.

Всего Блинкен провел с Зеленским и его клевретами около двух часов в режиме тет-а-тет, и назвал эти собеседования «очень продуктивным и во многом значительным днем».

Помимо всего прочего от американца прозвучало и несколько интересных реплик относительно России. Так, он заверил Зеленского в том, что ему не стоит опасаться попыток Москвы заручиться военной поддержкой КНДР и Ирана, «поскольку мы систематически перекрываем их доступ к импорту и продолжим это давление, пока не прекратится агрессия против Украины».

Также госсекретарь посетил посольство США, осмотрел детскую больницу и побывал в Ирпене, где сопровождавшим его американским журналистам устроили традиционную демонстрацию «последствий российских зверств».

Уже перед самым отъездом высокопоставленного американца ожидал еще один пропагандистский аттракцион, на которые так падки украинцы, – так называемый «Поезд к Победе». Как сообщает сайт «Укрзализницы» – это семь пассажирских вагонов, расписанных лучшими украинскими художниками. Каждый вагон посвящен «временно оккупированным территориям Украины и подвигам борющихся украинцев, несмотря на давление оккупантов и постоянную опасность».

Именно на фоне одного из таких вагонов с иллюстрацией Запорожской АЭС Блинкен дал импровизированный прощальный брифинг.

«Наши союзники прекрасно чувствуют ситуацию: они рядом, они помогают, они трезво оценивают риски и цену нашей борьбы», – сообщает телеграм-канал украинской железной дороги.

Интересно, что непосредственно накануне визита Блинкена в Киев западники решили что больше нет нужды оставаться за кадром и без ложной скромности деанонимизировали себя в качестве настоящего – теневого украинского Генштаба, занятого разработкой перспективных стратегий на украинском ТВД. Совпадение? Не думаю.

CNN слил информацию о том, что Пентагон готовит подробный анализ военной ситуации на Украине и разрабатывает способы поддержки ВСУ в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в частности, после окончания войны с Россией.

Курирует процесс председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. По словам источников CNN, процесс пока что находится на ранней стадии, но замах вполне стратегический: США стремятся ответить на ключевые вопросы о том, «что имеет смысл?» и «что Украина должна иметь в среднесрочной и долгосрочной перспективе?» с точки зрения военной поддержки. Рассчитан готовящийся для Киева американцами план, по меньшей мере, на ближайшие пять лет после окончания войны.

Анализ проводится совместно с украинской стороной, и если его одобрит президент США Джо Байден, это может привести к многолетним продажам оружия и запуску Вашингтоном уже не текущей, а долгосрочной программы военной подготовки украинских солдат и офицеров. Дедлайн для аналитиков – ближайшие два месяца

«План будет представлен Киеву как оценка, но в нем будет четкая дорожная карта, которая будет показывать, как, по мнению США, следует развивать вооруженные силы Украины. Усилия будут постоянно развиваться в течение следующих нескольких месяцев по мере смены поля боя и продвижения украинских сил. В конце концов, это может продолжить участие США и их союзников в Украине на долгие годы за счет долгосрочных, многолетних контрактов на поставку оружия, которые могут быть первоначально заключены до истечения первого срока Байдена», – говорят в минобороны США.

Очевидно, визит Блинкена в Киев был посвящен том числе подгонке деталей этого амбициозного плана под украинские реалии. Так что ожидать от США торможения военной накачки украинских прокси не стоит.

Какие-то коррективы могут внести негативные для демократов итоги ноябрьских довыборов в Конгресс, однако и тут не стоит обольщаться – американцы не склонны сворачивать перспективные проекты на полдороги. Изменятся разве что подрядчики, детали и акценты.