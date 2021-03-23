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23.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Политика, Россия
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Что Лавров хотел сказать маской FCKNG QRNTN?


СМИ продолжают обсуждать появление главы МИД России Сергея Лаврова в медицинской маске для китайской соцсети ТикТок.

Так, «Комсомольская правда» обращает внимание, что Лавров осознанно появился в маске с надписью FCKNG QRNTN (можно перевести как гребанный карантин)

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«Похоже, министр иностранных дел посылает нам знаки. Ведь это не папарацци застукали его в таком виде, скажем, на выходе из отеля. Он явно осознанно надел именно эту маску, зная, что его будут снимать журналисты», – пишет газета.

Сообщается, что эту маску министру подарили журналисты.

«Этой маской Лавров будто говорит всему миру: к черту карантин, прививайтесь «Спутником V» и живите нормально. Ведь в России, где полным ходом идет всеобщая вакцинация нашим препаратом, ковидные ограничения довольно небольшие — те же маски носить надо. А вот, например, в Европе, которая старательно воротит нос от российских препаратов, всех снова посадили по домам», – интерпретирует поступок Лаврова газета.

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