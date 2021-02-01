Что стоит за французским «наездом» на «Северный поток-2»

04.02.2021, Москва, Елена Острякова

Проект «Северный поток-2» стал индикатором конкуренции между Германией и Францией внутри Европейского Союза. Именно этим объясняются критические заявления из Парижа относительно российско-германского трубопровода.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что его страна и прежде испытывала «большие сомнения» по поводу реализации проекта «Северный поток – 2», а после т.н. дела Навального призывает Германию отказаться от него.

«Французы просто хотят перехватить повестку и попытаться говорить от лица Евросоюза. Возможно, особо им и не мешает «Северный поток-2», просто они пытаются выставить здесь Германию каким-то враждебным для Евросоюза элементом. Что, мол, они преследуют интересы России, а вот мы преследуем интересы всей Европы. Поэтому мы европейские лидеры. Поэтому я считаю, что это внутриевропейская исключительно история конкуренции за лидерство», – сказал Юшков.

Он отметил, что Франция заинтересована в достройке газопровода не меньше, чем Германия, лоббирующая этот проект.

«На самом деле Франция вполне заинтересована тоже в «Северном потоке -2» потому что Франция сама закупает довольно много российского газа, и в основном он к ней приходит по газопроводу через Украину. И в этом плане они тоже заинтересованы в том, чтобы увеличить надежность газоснабжения Европы в принципе, потому что, как мы тоже говорили, на Украине труба и старая, и периодически там возникают аварии», – сказал Юшков.

При этом он прогнозирует, что отношение США к «Северному потоку-2» не изменится.

«Они хотят убрать Россию с европейского газового рынка, тогда освободится доля на рынке, и возникнет дефицит. Дефицит приведет к тому, что цены на газовом рынке вдруг вырастут, и можно будет рентабельно поставлять туда американский СПГ. И в этом плане я думаю, что при Байдене ситуация существенно не поменяется. Просто они перестанут открыто давить на европейцев, как это делал Трамп, когда он прямо при камерах говорил, что вы недоплачиваете на оборону по нормативам НАТО, но при этом покупаете газ у врагов НАТО. Давайте, мол, у нас берите. Вот такого вряд ли себе Байден позволит. Но за кулисами, без камер, он говорит примерно то же самое. Что раз мы с вами сотрудники, давайте экономически сотрудничать, покупайте наш газ. Просто все будет классически кулуарно, а не так, как было при Трампе, публично и жестко», – сказал Юшков.