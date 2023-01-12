Что стоит за приостановкой антибелорусских санкций «по просьбе Украины»

Пока европейские чиновники вовсю готовят очередной, уже десятый пакет антироссийских санкций, который собираются принять накануне саммита Украина-ЕС, запланированного на начало января, санкционное давление против Белоруссии решили не усиливать. По крайней мере, об этом заявил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Еще позавчера сигналы были прямо противоположными. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем пообещала ввести новые санкции против Белоруссии и Ирана, поскольку те поддерживают военную кампанию России на Украине. Однако уже сегодня перспектива введения санкций была поставлена под вопрос и, по словам Йозвяка, сделано это было по инициативе самой Украины.

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Официального подтверждения этой информации от евросоюзовских источников пока не было, а пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко информацию о блокировании санкций его страной опроверг. Однако принятие санкций – процесс конфиденциальный и не любит огласки, а Йозвяк имеет репутацию хорошо информированного инсайдера, и к его словам прислушиваются.

По крайней мере, Тихановская уже успела сделать по этому поводу нервное заявление. Экс-кандидат в президенты Белоруссии сказала, что подобные уступки только создают у Лукашенко ощущение безнаказанности, а единственные белорусы, про чьи интересы действительно нужно думать – это «активисты, добровольцы и волонтеры, которые помогают Украине и борются против России».

Вообще, ситуация, когда за тебя заступается нацистский режим, а человек, за которого голосовали сотни тысяч сограждан, оказывается еще более нетерпимым к своей стране, чем этот режим, наводит на невеселые мысли. Однако такой внезапный поворот может иметь, как минимум, два объяснения.

Первое, что сразу приходит в голову – это то, что белорусско-украинские экономические отношения, пусть и негласно, но продолжаются, и введение новых санкций может навредить этим отношениям. Несмотря на войну и масштабную национализацию (читай – кражу) белорусской собственности (одна только Белорусская железная дорога потеряла около 5 тысяч вагонов почти на миллиард белорусских рублей), исключать такой возможности не стоит. Белорусский крупный бизнес, особенно приближенный к власти «олигархат», все последние годы активно действовал на Украине, помогая киевскому режиму обходить введенные Россией санкции – и не факт, что война эту деятельность полностью остановила.

Вот только, если санкции мешают украинскому бизнесу, существует множество способов обойти их, не привлекая внимания и не выводя вопрос на уровень публичной европейской политики. Поэтому, скорее всего, игра идет более тонкая.

В то время, пока Евросоюз готовит десятый санкционный пакет против России и принимаются они с пугающей регулярностью, счет санкционных пакетов против Белоруссии остановился на цифре «шесть», хотя санкции начали вводить еще в 2020 году. Последний санкционный пакет против республики европейцы ввели еще в начале июня. В него вошло отключение от SWIFT одного из банков, ограничения против 12 белорусских граждан и 8 предприятий, среди которых среди которых Белтелерадиокомпания, Беларуськалий и крупнейший в Беларуси логистический оператор — госкомпания «Белтаможсервис».

Отсутствие новых санкций вряд ли свидетельствует о каких-то закулисных сделках Минска с Брюсселем или Киевом или каких-то уступках европейцев Лукашенко и заступничестве за него Зеленского. Минск тоже не стал более покладистым – Белоруссия продолжает наращивать на своей территории присутствие российских войск, а недавно еще и приняла закон, позволяющий национализировать собственность недружественных иностранных компаний.

Просто в Евросоюзе уже успели убедиться – санкции против Белоруссии приводят к результату, обратному желаемому. Вызвать в республике экономический коллапс не удалось. Экономика не просто выдержала удар, но и начала демонстрировать признаки оздоровления. Это и не удивительно, ведь более половины всего внешнеторгового оборота Белоруссии приходится на Россию, и любое ограничение со стороны Запада приводит лишь к увеличению этой доли, способствуя тем самым усилению зависимости от старшего партнера по Союзному государству.

В то же время разница в санкциях провоцирует создание всевозможных схем по их обходу, что, в свою очередь, подрывает единство Союзного государства. Ну, а если объявить, что введение санкций блокировала воюющая с Россией Украина, недоверие между россиянами и белорусами не может не усилиться. Разделяй и властвуй – в этой стратегии нет ничего нового, и на постсоветском пространстве Запад ее использует сплошь и рядом.

Впрочем, ряд российских обозревателей склонны видеть в публикации Йозвяка политическую провокацию.

«Продолжаются попытки извне вбить клин между Россией и Белоруссией. Представители финансируемого Госдепом «Радио “Свобода”» утверждают, что Белоруссию не включили в последний пакет санкций ЕС по просьбе Украины. Никаких причин, поводов и аргументации этого не приводится. Поэтому речь идёт, судя по всему, о чистой провокации», – пишет, например, ТГ-канал «Темник».