«Что я и говорил» – Марк Милли отмерил последний срок украинскому «контрнаступу»

Иван Добровольский.  
10.09.2023 17:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Летнему контрнаступлению ВСУ осталось длиться, максимум, 30-45 дней, когда осенняя погода поставит жирную грязную точку в этой бессмысленной для украинцев мясорубке.

Сроки контрнаступа обозначил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Летнему контрнаступлению ВСУ осталось длиться, максимум, 30-45 дней, когда осенняя погода поставит жирную грязную...

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Уже скоро покидающий свой пост Милли подчеркнул, что «сразу говорил» – война на Украине «будет долгой и кровопролитной».

«В самом начале этой войны я сказал, что она будет долгой, медленной, тяжелой и с большим количеством жертв, и это именно то, что и происходит», — оправдывался американский генерал.

Напомним, ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов утверждал, что несмотря на «холод, сырость и грязь», ВСУ продолжат наступление в последние месяцы года.

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